4 eletrodomésticos essenciais para casas pequenas

Se você tem uma casa ou apartamento pequeno e ambientes com espaço limitado, já deve ter passado por dificuldades na hora de escolher os seus eletrodomésticos, não é mesmo?

Desde as máquinas de lavar, ao fogão e geladeira, hoje em dia, graças a adaptação do mercado e a preocupação das marcas em atender todos os tipos de necessidades dos clientes, já podemos encontrar os eletrodomésticos em diversos tamanhos.

Atualmente, temos centenas de aparelhos portáteis e compactos, que trazem ainda mais facilidades para a sua rotina de limpeza. Então, quer conhecer alguns eletrodomésticos compactos indispensáveis para quem tem limitação de espaço? Vem com a gente e confira na íntegra!





Mini forno 6L Preto Pratic Cook por Mondial

O mini forno de bancada da Mondial é um eletrodoméstico de ótimo custo-benefício, que ajuda a esquentar e preparar pequenas porções, pães e muito mais, trazendo mais facilidades a sua rotina. É um aparelho bastante leve, compacto e portátil, com apenas 2,26kg. Com 6 litros de capacidade, ajuda a tostar, assar, aquecer, dourar, descongelar e gratinar diversos tipos de alimentos.

Conta com 650W de potência, deixando os alimentos bem crocantes com rapidez. Ainda, tem um seletor de resistência com 3 posições, inferior e superior, com aquecimento independente. Ele indica qual resistência ligar, e ao deixar na posição 0, o forno se mantém desligado. Além disso, conta com timer de 15 minutos com aviso sonoro, assim, você prepara os alimentos no tempo certo.

Ele desliga o aparelho automaticamente ao término do preparo das receitas, e conta com uma grelha retrátil que desliza ao abrir a porta do aparelho, facilitando a inserção ou retirada dos alimentos. A bandeja interna é removível, para facilitar a limpeza do aparelho.





Micro-ondas NN-ST27LWRUK Porta Espelhada 21L 220V por Panasonic

O micro-ondas ST27 da Panasonic é um ótimo eletrodoméstico portátil, pois conta com as principais funções que você precisa para facilitar o seu dia a dia.

Conta com 3 receitas já pré-programadas, a de brigadeiro, arroz e pipoca. Com 700W, conta com 10 níveis de potência, trava eletrônica de segurança e 3 posições de memória.

Tem a porta espelhada e uma cor diferenciada, para trazer mais beleza ao ambiente. Também, conta com a tecnologia “pega fácil”, em que você programa o micro-ondas para retirar o utensílio do interior do eletrodoméstico do jeito que foi colocado, funcionando com preparações de até 5 minutos.

Além disso, conta também com duas tecnologias, a do desodorizador e a antibactéria. A tecnologia antibactéria elimina 99,9% da proliferação das bactérias no interior do aparelho, pois o novo revestimento usado no micro-ondas conta com uma camada de tinta com sistema antimicrobiano.

Já a tecnologia com desodorizador ajuda a eliminar do interior do aparelho o cheiro dos preparos e receitas anteriores.





Cooktop 4 bocas bivolt por Itatiaia

O cooktop da Itatiaia é um eletrodoméstico fundamental para casas e cozinhas compactas. Com ele, é possível preparar refeições em espaços menores e ter todas as funcionalidades necessárias para o seu dia a dia. O modelo conta com 4 bocas, largura de 56 cm e pode ser instalado na bancada tampão de armário da sua cozinha.

Bivolt, é feito em mesa de vidro temperado, super resistente às altas temperaturas e conta com queimadores automáticos. O trempe vem com design exclusivo da marca, que traz mais resistência ao peso das panelas. Além disso, o cooktop sai de fábrica preparado para o uso do gás GLP, mas pode ser convertido para GN (Gás Natural) em redes de serviços autorizadas.

Os queimadores são de alumínio e o vidro, como informamos, temperado, trazendo mais segurança, durabilidade, resistência e facilidade na hora de limpar.





Máquina de lavar lava e seca Lse Storm Wash por Midea

Apesar de a máquina de lavar no tamanho tradicional não ser o eletrodoméstico mais portátil e compacto para casas pequenas, no modelo lava e seca, você tem dois aparelhos em um só, sem precisar ocupar mais espaço com uma secadora ou um varal pequeno no interior da sua casa.

Com 16 opções de programas previamente instalados, a Lse 10x1 da Midea proporciona não só praticidade, mas também economia de tempo e dinheiro, visto que com ela as suas roupas saem sequinhas e prontas para uso. O modelo conta com a tecnologia Storm Wash, em que o tambor 4D da máquina trabalha em altas velocidades de rotação.

Além disso, é uma máquina silenciosa e com a função de autolimpeza, onde as suas programações mantém a limpeza do tambor e das mangueiras em dia, sem uso de produtos químicos.

E aí, o que você achou dos eletrodomésticos compactos? Já sabe qual deles vai adquirir primeiro para deixar a sua casa ainda mais completa e funcional?

Esperamos que o nosso conteúdo ajude você na escolha do melhor eletrodoméstico compacto para a sua casa, e que possa usufruir de todos os benefícios do aparelho para a sua rotina.

Até mais!