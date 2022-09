Carga de Coronavac para vacinação de crianças chega ao RN nesta terça, 27

O imunizante é destinado para a vacinação de crianças de 3 a 4 anos de idade. No entanto, a Sesap já reforçou que o lote é insuficiente, representando só 20% do pedido de 80 mil doses que a secretaria fez ao ministério, baseado na quantidade de crianças que ainda precisam ser imunizadas no Rio Grande do Norte.