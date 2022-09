Sesap destaca necessidade de ampliação do número de doadores de órgãos

O dia 27 de setembro marca o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Nesta data, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) realizou uma ação especial no hall do prédio-sede, dentro da programação do Setembro Verde, para reforçar a importância dos doadores e famílias firmarem seu compromisso com a possibilidade de salvar vidas.

Ao longo de 2022, a Central Estadual de Transplantes do Rio Grande do Norte recebeu, apenas no primeiro semestre, o dobro de doações em comparação com o ano anterior. Já foram realizados mais de 100 procedimentos, incluindo o primeiro transplante de coração em dez anos.

Somente em Mossoró, já foram realizadas 8 captações até o mês de junho. No município, os procedimentos são realizado no Hospital Regional Tarcísio Maia, por meio da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT/HRTM), sendo um dos hospitais mais atuantes do Nordeste nessa área da saúde pública.



"Estamos avançando no número de transplantes e doações, mas ainda precisamos de mais. Essa data é muito importante para reforçar a necessidade de conscientização sobre salvar vidas. E em breve, pretendemos incluir a possibilidade de transplantes de fígado no RN", afirmou a secretária-adjunta de Saúde Pública, Lyane Ramalho.

Mesmo com os avanços coordenados na captação de órgãos, tendo utilizado transporte aéreo diversas vezes, e a política de educação junto aos serviços de saúde, ainda são mais de 800 pessoas que aguardam na fila pelo transplante de algum órgão, como rins, córneas, medula e coração no estado.

"Somos o 4º estado do Nordeste em doações, mas seguimos precisando de mais doadores. É importante cada um ter a consciência da importância de doar, falar com a família. Ser um doador é um gesto de vida", destacou a coordenadora da Central de Transplantes do RN, Rogéria Medeiros.

Neste primeiro semestre de 2022 foram realizados 27 transplantes de rins no estado, 82 de córnea, 70 de medula óssea, três de pele e um de coração.