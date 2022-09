Suspeito de matar 3 em Grossos morre em confronto com a Polícia

A vítima, Lucas Eduardo Avelino Diniz, de 23 anos, natural de Grossos, foi morto na manhã desta quarta-feira (28) na rua Melo Franco, bairro Barrocas em Mossoró. Lucas era suspeito de ter matado dois seguranças e uma bombeira civil durante uma festa beneficente na praia de Pernambuquinho, no dia 06 de agosto em Grossos. Segundo informações, o mesmo estava em uma residência quando reagiu a uma abordagem da Polícia Civil. Contra ele existia um mandado de prisão expedido pela 2ª vara da comarca de Areia Branca. O local está sendo isolado, e o ITEP fará a remoção do corpo para a sede do órgão, onde será necropsiado e em seguida liberado para sepultamento.