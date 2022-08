Mais três ocorrências de mortos por arma de fogo na região de Mossoró-RN

A região de Mossoró registrou mais 3 mortes por arma de fogo neste final de semana, além das 3 que haviam sido registrados de sexta para o sábado, 6. Nas últimas 12 horas, teve homicídio no Abolição II, em Mossoró, e 3 mortes durante o Lual de Cores, em Grossos-RN.

No Abolição II, o paranaense Adriano de Sousa dos Santos, de 27 anos, teve sua casa invadida por 4 homens, que o mataram com tiros de pistolas calibre 380 e Ponto 40. Os primeiros levantamentos deste caso foram feitos pelo delegado Antônio Teixeira, do Plantão da PC.

O caso vai ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró, que tem poucos policiais e muitos casos para esclarecer e enviar à Justiça.

Durante a madrugada, na Prainha, em Grossos, a Polícia Militar informa que dois seguranças do Lual de Cores foram fazer uma abordagem num suspeito, terminaram baleados. Haviam outras duas pessoas pertos, que também foram baleados com gravidade.

Vítimas:

Antônio Francielton Peixoto chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal de Grossos, mas não resistiu.

Luan Melo da Silva, de 25 anos, socorrido para o Posto de Saúde da comunidade de Pernambuquinho, não teria resistido.

Daniely Francisca Dantas, bombeira civil, baleada na cabeça, foi socorrida para o hospital local e transferida para o HRTM. Os médicos pediram doação de sangue a família.





A quarta vítima baleada não teve seu nome divulgado. Após receber os primeiros cuidados médicos em Grossos, foi levado para mais exames no Tarcísio Maia, em Mossoró.

A Polícia Militar estava presente ao evento, mas não conseguiu localizar e prender o atirador ou atiradores. Realizaram diligências e contribuíram com o socorro as vítimas.

O plantão da Polícia Civil de Mossoró foi acionado para os primeiros levantamentos do caso. Os corpos das vítimas foram conduzidos na manhã deste domingo, 7, para exames na sede do ITEP.



O caso deve ser investigado pela Polícia Civil de Areia Branca, com apoio do Destacamento da Polícia Militar de Grossos.

A Prefeitura Municipal de Grossos divulgou nota, lamentando o ocorrido e se solidarizando com as famílias das vítimas.

NOTA OFICIAL

Palavras, por mais bonitas que possam ser ditas ou escritas, jamais trarão vidas de volta. Nossa missão, com essa nota, se volta para apresentar ao cidadão grossense, bem como de todas as cidades que nos visitaram na tarde/noite do sábado, que lamentamos profundamente que pessoas com índole duvidosa tenham tirado o brilho, a tranquilidade e a alegria do III Lual das Cores.

O evento foi planejado para celebrar a vida, diversidade, o acolhimento e respeito a todos e todas, sem distinção. Apesar de toda preocupação e investimento em segurança, infelizmente a festa não terminou da forma que deveria, esbarrando na violência.

Nós que fazemos a Gestão Municipal nos solidarizamos nesse momento de dor e tristeza e reiteramos que todas as medidas já estão sendo tomadas pelas autoridades policiais.

Aos familiares e amigos das vítimas, desejamos os mais profundos sentimentos e nos unimos a eles em orações. Que Deus nos conforte, a dor de vocês também se faz nossa.

Prefeitura de Grossos.