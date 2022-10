Mossoroense sai de casa para passeada politica e é encontrado morto no dia seguinte

Marcos Paiva de Brito Filho, de 20 anos, não tem qualquer envolvimento com o mundo do crime. O seu pai narra no Boletim de Ocorrência que antes de sair de casa, Marcos o avisou que após a movimentação política, iria dormir na casa da namorada. Daí, a notícia que ele teve foi da morte do filho na manhã do dia seguinte. O caso será investigado pela Polícia Civil

A estranha história do jovem mossoroense de 20 anos que saiu de casa para a passeada politica nesta sexta-feira, dia 30, e foi encontrado espancado e morto no início da manhã deste sábado, numa local de descartes de rejeitos e concussão no bairro Rincão, em Mossoró-RN.

Marcos Paiva de Brilho Filho é evangélico, não tem envolvimento e segundo os pais, ele teria mencionado ao sair de casa na tarde de sexta-feira, que após a carreata politica iria dormir na casa da namorada, no bairro Dom Jaime Câmara, zona leste da cidade.

Ainda no local que o corpo foi encontrado, foi possível os peritos do Instituto Técnico-científico de Perícia constar que a vítima tinha hematomas no corpo combatíveis com espancamento e possíveis perfurações de tiros. No local, os policiais também encontraram capsulas de pistola.

O corpo foi removido para exames mais apurados na sede do Instituto Técnico-científico de Pericia e relatório produzido pela equipe de Policiais Civis de Plantão que estiveram no local será enviado para Divisão de Homicídios investigar o caso.