“Nós, pais, devemos assumir essa responsabilidade, trazer nossos filhos”. Mãe do pequeno Humberto Guedes, de 3 anos, a professora Zildenice Guedes foi a primeira a chegar ao ponto de vacinação contra a poliomielite, instalada pela Secretaria de Saúde de Mossoró, na Praça de Eventos, na tarde desta quinta-feira (6). A iniciativa foi mais uma estratégia da saúde municipal para facilitar o acesso da população ao imunizante que previne contra a doença que causa paralisia infantil. “É uma vacina muito importante e necessária, uma vez que estamos em alerta quanto à pólio. A vacina tem um caráter preventivo. Esse trabalho realizado aqui tem a finalidade também de educar e sensibilizar outras pessoas, outros pais, mães”, disse a professora.

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou nesta quinta-feira (6) mais uma estratégia que busca facilitar o acesso da população à vacina contra a poliomielite.

Um ponto extra foi instalado na Praça de Eventos (Corredor Cultural, Centro), disponibilizando o imunizante a crianças de 1 ano a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias).

Mãe do pequeno Humberto Guedes, de 3 anos, a professora Zildenice Guedes foi a primeira a chegar ao ponto de vacinação na tarde desta quinta-feira (6).

“É uma vacina muito importante e necessária, uma vez que estamos em alerta quanto à pólio. Nós, pais, devemos assumir essa responsabilidade, trazer nossos filhos. A vacina tem um caráter preventivo. Esse trabalho realizado aqui tem a finalidade também de educar e sensibilizar outras pessoas, outros pais, mães”, disse.

Zildenice conta que foi informada sobre a vacinação na Praça de Eventos a partir de divulgação feita pela Prefeitura de Mossoró nas redes sociais.

“Fiquei sabendo pelo instagram da Prefeitura. Já vinha acompanhando, para tentar encaixar na agenda, e vi que hoje estaria aqui, então foi perfeito esse ponto no Centro. Peguei Humberto na escola e vim para cá. Fui a primeira. Fiquei muito feliz e tranquila, porque realmente nós estamos em estado de alerta”, comentou.

Alexsandro Caetano, avô de Benjamim Pedro, de 1 ano e 11 meses, levou o neto à Praça de Eventos para garantir a proteção da criança contra a pólio com as duas gotinhas da vacina.

“Embora a pólio tenha sido erradicada há algum tempo do Brasil, esse retorno de alguns casos pelo mundo é preocupante. Nesse contexto, é muito importante que os pais, ou avós de crianças nessa faixa etária, se apresentem e tenham essa responsabilidade, assumam esse compromisso. Esse é o meu desejo, e é isso que estou cumprindo nesta tarde”, afirmou.

Coordenador de Imunizações da SMS, Etevaldo de Lima reforça que o Município tem intensificado a busca ativa das crianças ainda não vacinadas contra a pólio.

“Temos adotado diversas estratégias para facilitar o acesso da população à vacinação. Tivemos praticamente dois meses de campanha, com as Unidades Básicas de Saúde disponibilizando os imunizantes, pontos extras, atendendo em finais de semana também, e mesmo assim a cobertura está baixa, situação que preocupa. Diante disso, estamos levando a vacina até as crianças, nos locais em que elas estão, para que os pais e responsáveis tenham mais essa opção, vacinando seus filhos em horários diferenciados e em pontos mais acessíveis”, frisou.

Até o momento, Mossoró vacinou 6.977 crianças, o que corresponde a 46% do público-alvo da campanha, que segue até o dia 11 de outubro. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é vacinar, no mínimo, 95% do total de crianças de 1 ano a menores de 5 anos na cidade, que somam 15.074.