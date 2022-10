Serviços gratuitos de saúde da mulher estão disponíveis para agendamento na UnP Mossoró

Dentro das ações do Outubro Rosa, o Centro Integrado de Cidadania (CIC) da Universidade Potiguar (UnP), Campus Mossoró, disponibiliza serviços gratuitos voltados para mulheres.

São ofertadas 20 vagas diárias para realização de Exame Clínico das Mamas e Exame Citopatológico.

O Exame Clínico das Mamas se configura como o autoexame, onde a mulher vai receber orientações de como fazer o toque corretamente e qual o melhor período para realizá-lo.

Conhecido como preventivo, o Exame Citopatológico é o único capaz de identificar alterações sugestivas de câncer.

“Esse exame é extremamente importante para o rastreio precoce do câncer uterino. Portanto, é imprescindível que a mulher o faça anualmente”, explica a Coordenadora de Cursos da Área da Saúde, Professora Cristina Alves.

Os agendamentos podem ser realizados presencialmente ou pelo telefone WhatsApp (84) 3323-8287, de segunda a sexta, das 7h30 às 21h30.

“Estamos disponibilizando essas vagas para todos os públicos, principalmente para aquelas pessoas que trabalham durante o dia e não tem muito tempo. Como nossa Clínica funciona até o período noturno é uma forma de estender o atendimento a esse público também”, completa Cristina.

EVENTOS

Além dos serviços gratuitos neste mês, a UnP vai realizar no próximo dia 14/10 uma roda de conversa sobre câncer de mama e de colo do útero.

Apesar de ser direcionado para os pacientes do Centro Integrado da Cidadania, qualquer pessoa que tenha interesse também pode participar.

No próximo dia 20/10 é a vez das colaboradoras da Universidade terem um momento para debater sobre saúde da mulher e saber da importância dos exames preventivos para diagnóstico precoce do câncer de mama e câncer do colo do útero.