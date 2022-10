Prefeitura realiza ações do Outubro Rosa no Centro Administrativo

A Prefeitura de Serra do Mel, por meio da Secretaria de Saúde, está realizando ações de prevenção em suas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nas unidades de Estratégia Saúde da Família (ESFs), durante todo o mês. Nesta terça-feira, 11, as ações chegaram até servidores do município, atendidos no Centro Administrativo, que participaram de ginástica laboral, roda de conversa sobre o câncer de mama e câncer de colo do útero, com a enfermeira Rayssa e o médico Alcivan.