Instituições vão realizar campanha unificada de incentivo à vacinação infantojuvenil no RN

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), o Tribunal de Justiça (TJRN), o Ministério Público Federal (MPF/RN), o Tribunal de Contas do Estado (TCE), o Ministério Público do Trabalho (MPT/RN), a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RN) vão realizar uma campanha unificada para tentar melhorar os índices de vacinação infantojuvenil em todo o Estado.

O objetivo é reforçar a importância da vacinação infantil e incentivar as famílias que vacinem suas crianças e adolescentes.

A campanha tem o respaldo do Conselho Regional de Medicina do RN (Cremern), da Sociedade de Pediatria do RN e da Sociedade Riograndense do Norte de Infectologia.

O lançamento da campanha unificada será às 11h da segunda-feira (17), na sede da Procuradoria Geral de Justiça, em Natal. Representantes das instituições públicas e das entidades médicas estarão presentes no evento.

A campanha unificada também visa relembrar às famílias potiguares a importância de manter as cadernetas de vacinação em dia.

Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), mesmo após campanhas estadual e municipais, o Rio Grande do Norte ainda não atingiu o índice de 60% de crianças vacinadas contra a poliomielite, por exemplo.

A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 95% do público-alvo vacinado.