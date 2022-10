Sesap e UERN realizam oficina para definição do desenho de funcionamento do Hospital da Mulher. A oficina, realizada nesta segunda-feira (17), no auditório da Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, reuniu representantes do Núcleo Gestor do Hospital da Mulher, coordenadoras das áreas das Áreas Técnicas e as Diretorias da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sesap/RN) e Uern. “Precisamos ter um cuidado diferenciado, buscar melhorar nossos indicadores da saúde da mulher. Precisamos incluir as mulheres para além da questão biológica, precisamos cuidar e acolher as mulheres que buscam atendimento”, disse a secretária adjunta de Saúde do Estado, Lyane Ramalho Cortez.

Na manhã desta segunda-feira (17) foi realizada uma oficina para definição do desenho de funcionamento do Hospital da Mulher. O encontro ocorreu no auditório da Faculdade de Enfermagem (Faen) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern).

A oficina reúne representantes do Núcleo Gestor do Hospital da Mulher, coordenadoras das áreas das Áreas Técnicas e as Diretorias da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sesap/RN) e Uern.

O objetivo é fechar o desenho do hospital da mulher para apresentação no seminário de lançamento do Hospital da Mulher.

De acordo com a secretária adjunta de Saúde do Estado, Lyane Ramalho Cortez, esse é um momento muito importante de debater o modelo que se quer para o Hospital da Mulher.

“Precisamos ter um cuidado diferenciado, buscar melhorar nossos indicadores da saúde da mulher. Precisamos incluir as mulheres para além da questão biológica, precisamos cuidar e acolher as mulheres que buscam atendimento”, diz a secretária.

Na oportunidade, ela destacou e agradeceu o apoio da Uern no processo de construção do Hospital.

A reitoria Cicíla Maia também enfatizou a importância do momento. “O Hospital da Mulher é uma realidade. Estamos aqui tendo a oportunidade de compartilhar as nossas experiências e conceber o melhor que esperamos para o Hospital da Mulher. É uma grande missão”, enfatizou a reitora.

A programação da oficina segue até esta terça-feira nos horários da manhã e à tarde.