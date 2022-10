Servidor da COSERN morto a tiros quando pedalava com amigos em Caraúbas-RN

Efrain da Costa Almeida, de 33 anos, que é muito querido em Caraúbas, foi surpreendido por homens que estavam num carro escuro ao pedalar por uma estrada carroçável, nas imediações do Motel Fazenda, na periferia da cidade de Caraúbas-RN. O caso deve ser investigado pelo delegado Paulo Nilo, da Polícia Civil

O servidor da COSERN Efrain da Costa Almeida, de 33 anos, foi assassinado à tiros na tarde desta segunda-feira, 17, quando pedalava com amigos numa estrada carroçável nas imediações do Motel Fazenda, no município de Caraúbas-RN.

A vítima estava na companhia de outras 4 pessoas, também se exercitando, quando teria sido abordado pelos assassinos num veículo de cor escura, ocasião que foi baleado e morto.

A Polícia Militar foi acionada ao local. Chegou relativamente rápido, mas os assassinos já haviam fugido. O corpo de Efrain Almeida, que é muito querido em Caraúbas e região, foi removido para exames na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia, em Mossoró-RN.

O caso deve ser investigado pelo delegado Paulo Nilo, que esteve o local junto com os policiais civis de Caraúbas, iniciando as apurações. Quem tiver informações que possam esclarecer o caso deve ligar para o 190, da PM, ou no 181 da PC.

Taboleiro Grande

O blog de João Moacir informa que o município de Taboleiro Grande-RN registrou duas ocorrências de homicídio nas últimas 72 horas. Além do jovem (Alvaro Wykson Alves, de 21 anos) que foi assassinado quando estava na casa da namorada, também foi assassinado durante a madrugada desta segunda-feira, José Anderson Camos da Silva, conhecido por Galego Kerginaldo. No caso, os assassinos invadiram a casa dele o o mataram.