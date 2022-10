Especialista orienta professores sobre os cuidados com a voz

A fonoaudióloga do Hapvida NotreDame Intermédica, Jéssica Negreiros, compartilha dicas valiosas de cuidados com a voz. “A nossa voz é produzida através da vibração das pregas vocais, que é uma estrutura que fica na laringe, na região do pescoço, e é composta por músculos. Desta forma, merece uma atenção e um cuidado especial como por exemplo, manter uma boa hidratação interna dos tecidos, que consiste na ingestão de aproximadamente 2,5 litros e meio de água por dia, além da utilização de roupas confortáveis que não apertem as áreas do abdômen, da barriga ou do pescoço. Evitar gritar e sempre que possível, utilizar um microfone para amplificar o som da voz. ”, explica Jéssica.