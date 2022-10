Pacientes oncológicas participam de ação especial do Outubro Rosa no próximo domingo

No próximo domingo, 23, pacientes oncológicas da Clínica Integrada de Saúde (CIS) da Universidade Potiguar (UnP) vão participar de uma ação com serviços especiais em alusão ao Outubro Rosa, das 15h às 18h, no Parque Municipal de Mossoró. As mulheres fazem parte do grupo Laços de Amor.

De acordo com a programação, haverá uma Roda de conversa sobre os direitos e a auto aceitação da mulher após a retirada de mama e também a importância e cuidados com exercícios físicos no pós-cirúrgico.

Além disso, serão dadas orientações acerca dos cuidados pós-cirurgia e autoexame; haverá exercícios de alongamento e relaxamento; oficina de cuidados com a pele; sessão de maquiagem e fotos visando valorizar a autoestima e bem-estar das participantes.

A ação conta com a presença dos estudantes e professores dos cursos de Serviço Social, Psicologia, Nutrição, Enfermagem, Fisioterapia e Educação Física.

Embora os serviços sejam oferecidos para as mulheres do grupo Laços de Amor, a população em geral pode buscar informações acerca da temática. “Nós vamos estar lá também à disposição para tirar dúvidas para quem nos procurar, de qualquer um dos nossos serviços”, explica a professora Marcília Barroso