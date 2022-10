Segundo turno das eleições no RN terá reforço de 10 mil agentes de segurança. O RN possui 1.496 locais de votação. São 60 zonas eleitorais distribuídas nos 167 municípios potiguares. Segundo a Sesed, a segurança pública para as eleições 2022 contará com cerca 8 mil policiais militares, 160 bombeiros militares, 1.520 guardas municipais e 56 policiais penais. Além destes, haverá participação da Polícia Civil. No interior, a corporação contará com 10 delegacias regionais em operação, entre elas, uma em Mossoró.

A segurança dos locais de votação no próximo domingo (30), segundo turno das eleições 2022, será reforçada por mais de 10 mil servidores militares e civis. A informação foi divulgada nesta terça-feira (25) pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, após reunião da pasta com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN).

Pela primeira vez no estado, policias penais também atuarão na segurança e guarda das urnas eletrônicas. A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (SEAP) disponibilizou o apoio de 56 policiais penais para atuar na guarda das urnas em 28 locais de votação de Natal, nas zonas Norte e Oeste da cidade.

O RN possui 1.496 locais de votação. São 60 zonas eleitorais distribuídas nos 167 municípios potiguares.

Segundo a Sesed, a segurança pública para as eleições 2022 contará com cerca 8 mil policiais militares, 160 bombeiros militares, 1.520 guardas municipais e 56 policiais penais. Além destes, haverá participação da Polícia Civil.

Quatro delegacias de plantão funcionarão na capital potiguar, sendo duas exclusivas para crimes eleitorais (zonas Norte e Sul).

No interior, a corporação contará com 10 delegacias regionais em operação, nas cidades de São Paulo do Potengi, Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros, Macau, Nova Cruz, Patu, Alexandria, Santa Cruz, João Câmara.

Outras 17 delegacias municipais ficarão abertas em Lajes, Mossoró, Areia Branca, Baraúna, Assu, Caicó, Currais Novos, Parelhas, Jardim de Piranhas, Apodi, São Miguel, Pendências, Canguaretama, Goianinha, Santo Antônio, Tangará e Touros.

“O trabalho operacional neste 2º turno também terá participação efetiva das 39 guardas municipais existentes no Estado, e das instituições federais, por meio da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal”, informou a Sesed em comunicado.

Ainda de acordo com a pasta, o Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE) ficará ativo durante todo o final de semana, com a participação de gestores de todas as forças de segurança pública, para acompanhar o deslocamento dos efetivos policiais e das urnas no sábado (29), e o andamento das ocorrências relacionadas ao pleito eleitoral no domingo (30).