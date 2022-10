Final da Copa Libertadores acontece neste final de semana

Flamengo e Athletico Paranaense se enfrentam no estádio Monumental de Guayaquil, dia 29 de novembro, às 17h, pela grande final da Copa Libertadores da América 2022, movimentando as principais casas de apostas do mundo, entre elas a EOS Apostas.. A poucos dias da partida, o grande favorito já foi revelado.

O Flamengo vai em busca de seu terceiro título, se tornando assim o maior vencedor brasileiro, ao lado de São Paulo, Santos, Palmeiras e Grêmio. O Olimpia do Paraguai e o Nacional do Uruguai também contam com 3 títulos.

Cinco times têm mais conquistas na Copa Libertadores neste momento. Com quatro troféus, estão os argentinos River Plate e Estudiantes. Com cinco vitórias em finais, está o Peñarol, que é a primeira equipe do pódio.

Na segunda colocação da hierarquia segue mais um argentino, o mítico Boca Juniors que detém 6 troféus. No topo, surge o seu vizinho de Buenos Aires, o Clube Atlético Independiente que continua na liderança com 7 troféus da Copa Libertadores, que nunca mais ganhou desde 1984.

Por sua vez, o Athletico Paranaense vai em busca de seu primeiro título, se igualando a outras 10 equipes, incluindo as brasileiras Corinthians, Vasco da Gama e Atlético Mineiro. O Furacão tornaria-se no também no 11º clube brasileiro campeão da Libertadores.

Vale também lembrar que o time do Paraná chega em sua segunda final. Em 2005, o rubro-negro paranaense perdeu a final para o São Paulo, com um empate em casa (1 a 1), e uma derrota fora (4 a 0), quando o troféu ainda era decidido em duas partidas, algo que mudou em 2019, ano que diz muito ao Flamengo.

Foi nesse ano que o Mengão venceu seu segundo título, com Jorge Jesus. Uma final em que derrotou o River Plate, então campeão continental em título, por 2 a 1. Nos últimos, o Flamengo tem sido um dos times mais regulares e essa é a principal razão por ser apontado como o grande favorito da final de 2022.

Segundo os sites de apostas melhor classificados no ranking do SOSapostas, o maior valor pago pela vitória do Flamengo é somente de 1.57 contra 7 pela do Furacão. Além da maior tradição, o rubro-negro carioca conta com um elenco qualidade, tanto em qualidade como em quantidade.

Para a partida o técnico Dorival Júnior pode não contar com o volante Vidal, lesionado, porém terá Thiago Maia e Arrascaeta, que estavam fisicamente abaixo nas últimas partidas. A grande aposta estará no oportunismo do atacante Pedro, artilheiro da competição com 12 gols marcados.

Por sua vez, o Athletico Paranaense é a grande surpresa dessa final, principalmente por ter eliminado o campeão das últimas 2 edições, o Palmeiras, nas semifinais. O técnico Luiz Felipe Scolari armará uma equipe inicialmente mais defensiva, para conseguir suportar o ímpeto inicial do adversário.

Felipão deverá apostar tudo na parte tática, inspirando-se nos jogos frente ao bicampeão continental em título, para ferir o time carioca. Apesar das probabilidades das casas de apostas, tudo pode acontecer e o melhor seria proteger sua aposta com algumas promoções interessantes.

