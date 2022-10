A história dos proprietários da Bet365, a maior casa de apostas do mundo

Os irmãos John Coates e Denise Coates são os britânicos bilionários donos da Bet365, que tem como presidente Peter Coats (pai John e Danise). A história da maior casa de postas do mundo é bem interessante, mas muitos dos seus clientes não a conhecem. Denise, por exemplo, tem uma fortuna dez vezes maior do que a Rainha da Inglaterra deixou para seus herdeiros. Veja mais detalhes!

A Bet365 é um caso de sucesso na indústria das apostas online, mas sabe quem são os proprietários que tornaram essa marca na maior casa de apostas do mundo?

A história da Bet365 é bem interessante e na moral podemos mesmo apostar que tem muito cliente que não a conhece. Em vésperas da Copa do Mundo, em que o Brasil se estreia contra a Sérvia, vamos viajar às origens desse gigante das apostas.

Toda essa história de sucesso da Bet365 Brasil começou com um negócio de ‘catering’ de uma família de Stoke-on-Trent, na Inglaterra.

Foi a partir desse negócio que Denise Coates, Peter Coates e John Coates se tornaram proprietários da maior casa de apostas do mundo. A Bet365 é confiável e uma casa de apostas com história e com um futuro auspicioso.

Vamos contar como tudo aconteceu? Então iniciamos por esses 3 protagonistas da Bet365 Brasil, casa com mais de 63 milhões de clientes registrados.

Quem são os proprietários da Bet365?

Sabemos agora que os proprietários da Bet365 são Denise Coates, Peter Coates e John Coates.

Denise e John são irmãos e filhos de Peter. Assim chegamos na conclusão que a maior casa de apostas do mundo é uma empresa familiar.

Com o sucesso da casa de apostas, tem já vários anos que os donos Bet365 marcam presença na lista dos mais ricos de Inglaterra.

Vale a pena conhecer um pouco melhor a história dos proprietários da Bet365 Apostas Esportivas. Assim, temos:

Denise Coates, co-diretora-executiva (CEO);

John Coates, co-diretor-executivo (CEO);

Peter Coates, presidente.

Os irmãos partilham o cargo de CEO, mas o rosto mais famoso da Bet365 acaba sendo o de Denise Coates.

E quem é Denise Coates, cujo perfil está em destaque na prestigiada Forbes?

Coates, CEO da Bet365

Denise Coates começou como caixa na casa de apostas do pai, a Provincial Racing, e após a graduação em econometria se tornou contadora dessa empresa.

No início dos anos 2000, ela comprou um domínio no site de comércio online eBay, Bet365.com, por US$ 25.000.

Nessa época, ela já era a diretora administrativa da Provincial Racing, que cresceu ao comprar pequenas casas de apostas locais.

Essa decisão de investir nas apostas online levou a Bet365 a se tornar na primeira casa a oferecer apostas ao vivo. E aí a marca explodiu. Em 2018, a Bet365 já tinha 15 milhões de clientes.

Denise beneficia tanto do sucesso da Bet365 que é já a mulher mais bem paga do mundo. Também nesse ano de 2018, a fortuna da proprietária da maior casa de apostas do mundo era 10 vezes superior à riqueza da Rainha de Inglaterra.

John Coates, CEO da Bet365

John Coates, irmão de Denise, também é CEO da maior casa de apostas do mundo, sendo o menos midiático dos 3 donos Bet365.

Após cursar Direito, na Universidade de Bristol, ele atuou como advogado em alguns negócios da família, como a compra e venda de pequenas casas de apostas pelo grupo Provincial Racing.

Em 2000, John Coates participou com a irmã Denise na compra do domínio e no lançamento da Bet365 como casa de apostas online.

Conforme a mídia econômica, John Coates é proprietário de um quarto da Bet365, possuindo uma fortuna avaliada em US$ 2,4 bilhões, segundo contas da revista Forbes.

Desde 2020 que ele é também co-presidente do Stoke, o time de futebol comprado 2 vezes pelo pai.

Peter Coates, Presidente da Bet365

O pai de Denise e John, Peter Coates, é outro proprietário da Bet365, a maior casa de apostas do mundo.

E toda essa história de sucesso começou com Peter Coates ganhando dinheiro com uma rede de ‘catering’.

Com esse dinheiro, ele foi comprando pequenas casas de apostas, formando o grupo já referido nesse texto, Provincial Racing.

Tem até uma história, nunca confirmada pela Bet365 Brasil, revelando que ele só comprou essas casas de apostas para ajudar um amigo.

A Provincial Racing serviu de base para o sucesso da Bet365, permitindo a Peter Coates cumprir o sonho de liderar o time de sua terra natal, o Stoke City.

Apontado presidente em 1986, ele deixou o Stoke em 1998. Só que em 2006 foi a Bet265 comprando o clube, indicando Peter Coates como presidente.

Como a Bet365 se tornou a maior do mundo?

Agora que conhece os donos Bet365 vamos ver como eles tornaram essa casa de apostas a maior do mundo.

Com dinheiro de sua empresa de ‘catering’, Peter Coates comprou 3 pequenas casas de apostas, em 1974.

Depois foi adquirindo outras, levando a que a Provincial Racing tivesse até 35 lojas, entre West Midlands e Liverpool.

Mas Peter Coates priorizava sua empresa de ‘catering’, então em 1995 ele entregou o controle da Provincial Racing para sua filha, Denise Coates.

5 anos depois, Denise Coates comprou o domínio da Bet365, pedindo um empréstimo de 15 milhões de libras.

Para conseguir esse empréstimo do banco, os donos Bet365 deram as lojas da Provincial Racing como garantia.

Nessa época quase não se fazia aposta online. Aí os proprietários da Bet365 Brasil venderam as casas de apostas da Provincial Racing.

Esse negócio rendeu 40 milhões de libras, que a família Coates usou para pagar o empréstimo e investir na plataforma de apostas online.

Assim começou o sucesso da Bet365, que surpreendeu o mundo com uma novidade nas apostas. Pela primeira vez dava para apostar em um evento com ele decorrendo.

A Bet365 trouxe as apostas ao vivo, que hoje qualquer casa de apostas online tem, e o sucesso da marca se tornou inevitável.

Principais funcionalidades da Bet365

Como vemos pela Bet365 Brasil, a marca se tornou uma gigante do jogo online, famosa no mundo inteiro.

Hoje, a plataforma tem diversas funcionalidades e recursos para completar seu imenso cardápio de mercados.

Além das apostas ao vivo, na Bet365 tem live stream dos melhores eventos, cashout para encerrar antecipadamente uma aposta e aplicativo para acessar Bet365 Brasil em dispositivos móveis, entre outros recursos.

É preciso não esquecer o bônus de boas-vindas, com seu primeiro depósito sendo dobrado até o máximo de R$ 200.

Na Bet365 encontra ainda uma excelente oferta de cassino, com caça-níqueis e todos os jogos clássicos, como roleta e blackjack. E tem também a seção de cassino ao vivo, para jogar em salas com dealers reais.

É legal apostar no Brasil?

A Bet365 é famosa no mundo inteiro, em razão disso é sempre das primeiras a aparecer quando alguém se procura iniciar nas apostas online.

No caso dos apostadores do Brasil, fica a dúvida: é legal apostar na Bet365?

O jogo online foi liberado em 2018, então o brasileiro com 18 anos ou mais pode fazer apostas online, na Bet365 ou em qualquer casa com licença.

A Bet365 tem licença número RGL 075 emitida pelo governo de Gibraltar, cumprindo todos os requisitos para exploração de apostas e jogos online.