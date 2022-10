Morre “Lelê”, adolescente que comoveu o país por sua luta contra um Linfoma de Burkitt

Letícia Neves, de 12 anos, natural de São Miguel, no Rio Grande do Norte, mobilizou o Brasil com sua história de vida, lutando contra um linfoma raro e a necessidade de R$ 450 mil dólares para custear o tratamento, que não era coberto pelo SUS e foi negado pelo plano de saúde dela. Além de amigos, familiares e populares que se engajaram na causa, diversos artistas nacionais como Wesley Safadão, Ralk, Paola Oliveira e Tatá Werneck, também fizeram suas doações e entraram na luta, fazendo com que a campanha em prol de Letícia ganhasse notoriedade. Infelizmente, nesta quinta-feira (27) Lelê, como ficou conhecida, acabou não resistindo. A família informou que ela entrou em óbito devido à intercorrências provocadas pela doença.