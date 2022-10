Programação cultural marcará a reinauguração do Teatro Dix-huit Rosado na segunda, 31. O Teatro Municipal Dix-huit Rosado foi totalmente restaurado interna e externamente. A reforma contou com a substituição do revestimento cerâmico externo e substituição de granito, revisão das instalações elétricas e subestação, instalação de plataforma elevatória, proporcionando mais acessibilidade ao espaço público.

FOTO: WILSOM MORENO