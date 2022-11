Segundo turno: seções de Mossoró apresentam filas menores e votação mais rápida

A votação no segundo turno das eleições 2022 na cidade de Mossoró começou com tranquilidade. As seções foram abertas pontualmente às 8h deste domingo (30), assim como no restante do país.

A reportagem do MOSSORÓ HOJE fez um giro pela cidade nas duas primeiras horas do pleito e o que se percebe é a tranquilidade, pouco movimento nas ruas e nos colégios eleitorais, principalmente se comparado ao que foi registrado no primeiro turno.

A média de tempo na fila está sendo de cerca de 15 a 30 minutos. Este último registrado em seções com maior número de eleitores preferenciais. Números bem diferentes dos registrados no dia 2 de outubro, quando muitos eleitores chegaram a ficar mais de 3 horas aguardando para votar.

O Chefe da 33ª Zona Eleitoral, Luís Sérgio, atribui essa rapidez ao fato de o eleitor só precisar registrar um único voto na urna neste segundo turno, enquanto no primeiro eram 5 candidatos.

Luís afirmou que espera que este pleito seja mais ágil e que acredita que até às 19h30 deste domingo já tenha sido apurada a totalidade das urnas do município de Mossoró.





O MOSSORÓ HOJE também esteve na rodoviária de Mossoró, que assim como as ruas, estava totalmente tranquila. Por volta das 8h, apenas 3 eleitores esperavam ônibus para se deslocarem até suas cidades.

Segundo informações de um funcionário de uma das empresas de ônibus que opera no terminal, a calmaria se deu durante toda a semana, mesmo com a questão da gratuidade das passagens, pouco movimento foi registrado no local.