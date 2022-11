Prefeito Allyson inaugura ponte da Benício Filho e entrega reforma do Teatro Municipal

A inauguração da ponte da Rua Benício Filho, de acesso ao Planalto 13 de Maia, está prevista para acontecer às 16 horas. Já a inauguração do Teatro Municipal, que terá uma programação cultural especial, está prevista de ocorrer a partir das 19 horas. Na primeira obra, o prefeito concluir o que foi deixado pela gestão passada. Na segunda, ele restaurou uma estrutura erguida com material ruim e errado há mais de 15 anos. Veja detalhes

O prefeito Allyson Bezerra e o secretário de Infraestrutura Rodrigo Lima entregam nesta segunda-feira, 31 de outubro, a comunidade do grande Alto São Manoel, a ponte da Benício Filho, e também a reforma e estruturação do Teatro Municipal Dix Huit Rosado.

A Ponte da Benício Filho foi idealizada em 2015 e iniciada em 2016, porém no início da gestão de Rosalba, em janeiro de 2017, foi abandonada. No início de 2021, na gestão de Allyson Bezerra, foi projetada concluir a estrutura, que só foi possível no início de 2022.

As obras iniciaram e terminaram antes do prazo previsto para a conclusão, que seria dezembro de 2022, permitindo o acesso de que segue do Centro para a região o Grande Alto São Manoel pela Avenida Presidente Dutra, possa ter acesso ao Planalto 13 de Maio pela Rua Benício Filho.

Além da ponte, o secretário Rodrigo Lima também projetou recuperar um trecho da Rua Benício na região da Varzea, melhorando acesso a comunidade. O prefeito Allyson Bezerra concluído várias obras importante abandonadas por gestões passadas.

Para o atual gestor, as obras não são do gestor e sim do cidadão que paga os impostos. Portanto, determinou que os processos administrativos fosse instaurado, as obras resgatadas e concluídas. Foi assim com a Creche do Santo Antônio, outra no Ving Rosado, e também no Planalto 13 de Maio, entre várias outras obras que estavam paradas há muitos aos.

Com relação ao Teatro Municipal Dix Huit Rosado, que será inaugurado nesta segunda-feira, após a entrega da ponte da Benício Filho, trata-se de uma obra necessário e urgente, considerando que foi construído com material errado e estava caindo.

Para inaugurar o Teatro, foi preparado uma programação cultural especial

