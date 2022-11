RN está entre os estados do Nordeste com maior incidência de casos de câncer de intestino. Dado do Instituto Nacional de Câncer (Inca) mostra que cerca de 30% dos casos de câncer colorretal ocorrem devido a fatores comportamentais, como má alimentação, tabagismo e inatividade física. No Brasil, a doença é a terceira com maior incidência na população, com aproximadamente 40 mil novos casos, por ano. No RN, entre os homens, a projeção é de 180 novos casos por ano para cólon e reto, uma taxa bruta de 10,26 por 100 mil habitantes, ficando abaixo apenas do Ceará, na região Nordeste, com uma taxa de 11,26. Entre as mulheres, o número é ainda maior. São 290 novos registros, taxa de 16 para cada 100 mil, empatado na liderança com Sergipe.

FOTO: REPRODUÇÃO