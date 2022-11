Saúde na Praça retoma ações no próximo domingo (6) na Avenida Rio Branco

O projeto Saúde na Praça retorna com diversos serviços gratuitos à população no próximo domingo, 6. As ações abordam as temáticas do Novembro Azul - prevenção ao câncer de próstata (saúde do homem), e também o Novembro Dourado, com referência à conscientização sobre o câncer infanto-juvenil.

Nessa edição, que ocorre a partir das 15h30, na avenida Rio Branco, são disponibilizados serviços na área da Nutrição, Enfermagem, Fisioterapia, Educação Física, Biomedicina, Psicologia, Pedagogia, Serviço Social e Medicina Veterinária.

O Saúde na Praça é desenvolvido pelo Campus Mossoró da Universidade Potiguar (UnP), juntamente com parceiros, dentro do projeto Viva Rio Branco.

“Estamos levando os serviços da nossa Universidade para toda população mossoroense. É uma ótima oportunidade de ter atendimentos específicos e receber orientações nas mais diversas áreas”, afirma a Coordenadora de Cursos na Área de Ciências da Saúde, Profa. Cristina Carlos.

SERVIÇO

Serviços ofertados

Nutrição: Aferição de peso, altura, composição corporal e orientações gerais.

Enfermagem: Aferição de pressão arterial e glicemia capilar.

Fisioterapia: Avaliação física, com testes de flexibilidade e força, e orientações para melhora do desempenho.

Educação Física: Aulão de dança, testes de força muscular localizada, testes de flexibilidade e orientações.

Biomedicina: Aferição de pressão arterial, glicemia capilar e teste de tipo sanguíneo.

Psicologia: Roda de conversa informativa sobre o Novembro Azul.

Pedagogia: Piquenique literário com contação de história, brincadeiras educativas, jogos e produção de materiais lúdicos para crianças.

Medicina Veterinária: Projeto VetGate com orientação sobre saúde e bem-estar dos pets.