Mais de 35 mil animais são imunizados contra a raiva em Mossoró; cobertura foi de 92,5%. A estimativa do órgão era imunizar 80% dos 38.118 animais domiciliares na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte. De acordo com os dados finais do CCZ, foram imunizados 23.128 caninos e 12.055 felinos, totalizando 35.183 animais. A campanha de vacinação antirrábica foi encerrada no dia 28 de outubro e o relatório final, divulgado nesta sexta-feira (4).

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) divulgou relatório final da campanha nacional de vacinação antirrábica, encerrada no último dia 28 de outubro.

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), atingiu mais de 90% da cobertura vacinal de cães e gatos no município.

A estimativa do órgão era imunizar 80% dos 38.118 animais domiciliares na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte. De acordo com os dados finais do CCZ, foram imunizados 23.128 caninos e 12.055 felinos, totalizando 35.183 animais. O número representa 92,5% da meta total.

Diretor do Centro de Controle de Zoonoses, João Paulo comemorou os dados alcançados durante a campanha e enalteceu a participação da população.

“O fato de termos atingido a meta de vacinação antirrábica mostra que a população está cada vez mais engajada em proteger seus pets e sua família do vírus da raiva animal. Foram pouco mais de 4 meses de campanha oficial, porém, o trabalho contra o vírus foi iniciado já no primeiro trimestre do ano na comunidade rural”. João Paulo destaca que, mesmo com o encerramento da campanha, o CCZ estará vigilante.

A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que acomete mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda com letalidade de aproximadamente 100%. É causada pelo vírus do gênero Lyssavirus, da família Rabhdoviridae.

Ela é transmitida ao homem pela saliva de animais infectados, principalmente por meio da mordedura, podendo ser transmitida também pela arranhadura e/ou lambedura desses animais.