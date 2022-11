Convocados da Seleção para a Copa do Mundo 2022: veja a lista completa de Tite

O técnico Tite anunciou nesta segunda-feira (07), a lista dos 26 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira em busca do hexacampeonato na Copa do Mundo do Catar.



O Brasil está no Grupo G do Mundial. A partida de estreia é na quinta-feira, 24, às 16 horas, contra a Sérvia. Na segunda-feira, 28, a Seleção enfrenta a Suíça às 13 horas. A equipe de Tite fecha a participação na primeira fase no dia 2 de dezembro às 16 horas.

Esta é a primeira vez que a Fifa permitiu que cada seleção leve 26 jogadores para o Mundial. Até a edição da Rússia em 2018, só 23 nomes podiam ser inscritos na principal competição do futebol.

A grande surpresa foi a presença do lateral-direito Daniel Alves, que está no Pumas, do México.

"Teve uma definição ontem, após o término de todos os jogos. O critério do Daniel Alves premia qualidade técnica individual, aspecto físico e mental", disse Tite.

Os convocados pelo treinador vão se apresentar na próxima segunda-feira, em Turim, onde a Seleção permanecerá até o dia 19, quando seguirá para o Catar.



Veja os jogadores convocados para a Copa:



Goleiros



Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Lateral-direita



Danilo (Juventus)

Daniel Alves (Pumas)



Zagueiros



Thiago Silva (Chelsea)

Marquinhos (PSG)

Éder Militão (Real Madrid)

Bremer (Juventus)



Lateral-esquerda



Alex Sandro (Juventus)

Alex Telles (Sevilla)



Meio-campistas



Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Liverpool)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Fred (Manchester United)

Lucas Paquetá (West Ham)

Everton Ribeiro (Flamengo)



Atacantes



Neymar (PSG)

Raphinha (Barcelona)

Vinicius Júnior (Real Madrid)

Antony (Manchester United)

Richarlison (Tottenham)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Rodrygo (Real Madrid)

Pedro (Flamengo)

Gabriel Martinelli (Arsenal)