Apostas esportivas no Brasil: um mercado em crescimento

Com um grande público nacional atraído pelos torcedores de futebol, o mercado brasileiro tem o potencial de ser um dos maiores do mundo. Sendo por isso, um mercado atrativo para as apostas esportivas.

Nesse artigo abordamos o crescimento desse segmento, incluindo alguns dados sobre o potencial do mesmo.

Apostas esportivas no Brasil: um mercado com potencial

Se o cenário é alto no exterior, não é diferente por aqui. Mas no Brasil, a área mais popular da indústria de apostas inclui o setor esportivo. Isto é bastante diferente dos cassinos online ou jogos de azar populares, pois envolve uma compreensão do esporte no qual se está apostando, além do elemento de sorte que está envolvido.

Falando em números, Keyword Planner, uma ferramenta de busca desenvolvida pelo Google, descobriu que o público brasileiro realiza aproximadamente 35.700 buscas relacionadas com o assunto mensalmente. Por causa do tamanho de sua população e da difusão da cultura da internet no país, o Brasil oferece o maior potencial para jogos de cassino online e apostas esportivas entre os países da América Latina.

E como explicar este "boom" em território nacional?

É o país com o maior potencial da região e, embora ainda não regulamentado, as empresas estrangeiras continuam a expandir seus negócios.

Sim, é verdade. Falando agora de questões legais, a lei aprovada em 2018 pode ser um dos principais fatores para o aquecimento deste mercado no país. Embora o jogo online ainda não esteja regulamentado no país, desde então, os apostadores continuam a expandir seus negócios no Brasil, de acordo com um relatório de especialistas.

Esse relatório refere que, uma minuta preliminar do decreto de apostas esportivas foi distribuída pelo governo federal, que declarou em várias ocasiões que o regulamento será concluído antes da Copa do Mundo. Prevê-se que a regulamentação será concluída até o final da primeira metade de 2022..

A magia dos números

Segundo dados da Agência Brasil, 152 milhões de brasileiros têm acesso à Internet, o que corresponde a 81% da população.

Outros dados que reforçam o grande potencial do jogo são:

O mercado de eSports no Brasil é um dos maiores do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China.

O Brasil tem times de futebol, como o Flamengo e o Corinthians, com grandes seguidores. Cada um deles tem mais de 30 milhões de ventiladores.

Segundo pesquisa do Grupo Globo, 67% dos brasileiros que jogam online o fazem por diversão e entretenimento, sendo o futebol o esporte mais popular.

O mercado brasileiro de jogos de azar movimentou R$ 7 bilhões (USD 1,33 bilhões) em 2020 e espera-se que atinja a marca de R$ 12 bilhões (USD 2,28 bilhões) até 2023.

Mesmo em meio a crises econômicas, pandemias e outras instabilidades políticas, o mercado do jogo continuou a crescer. De fato, o número de apostadores brasileiros disparou nos últimos meses.

O volume mensal de pesquisas online relacionadas com o mercado de apostas esportivas e cassinos demonstra isso.

Os dados da ferramenta Google Trends mostram que as buscas pelo termo "bookmakers" atingiram um recorde histórico nos últimos seis meses e a tendência continua a aumentar. O mesmo é válido para as "apostas esportivas".

A demanda por novas casas de apostas é alta, porque os usuários estão constantemente procurando bônus de boas-vindas para apostas, que normalmente são oferecidos apenas a novos jogadores.

Como será o futuro das apostas esportivas no Brasil?

Com efeito, é hora de dar um passo atrás e avaliar a estrutura das apostas esportivas no Brasil. É essencial localizar uma abordagem produtiva para internalizar este mercado no contexto da situação econômica da nação.

Antes de terminar, referir ainda que no futebol brasileiro, o mercado de apostas esportivas está crescendo a um ritmo acelerado. No momento, 18 dos clubes que participam da Série A do Campeonato Brasileiro recebem algum tipo de apoio de empresas que pertencem a este setor. Treze competidores da Série B estão envolvidos em relações comerciais ou patrocínios deste tipo por parte de outras empresas concorrentes.

Em outras palavras, a matérias prima, as empresas e os modelos de negócio estão identificados. Resta agora clarificar as posições legais e como fazer esse mercado crescer em equilíbrio e que seja transparente para todos os intervenientes.