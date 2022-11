Simulação de cena da capacitação reúne mais de 200 profissionais de saúde e de segurança do RN.

Uma colisão entre dois ônibus e um carro de passeio. Vinte vítimas. Uma possibilidade de incêndio. O socorro urgente e eficaz. Esse foi o cenário do evento que aconteceu na manhã deste sexta-feira (11), das 9h às 11h no entorno do Arena das Dunas envolvendo duzentas pessoas de diversas áreas: Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, STTU, Polícia Militar, SAMU, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

A atividade é realizada pela Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS), do Ministério da Saúde, para fortalecer o preparo dos profissionais para resposta a situações de emergências e desastres que possam gerar múltiplas vítimas, assim como fomentar a integração entre as instituições participantes.

Além dos órgãos de segurança e saúde, participaram vinte estudantes de enfermagem e farmácia da UFRN que atuaram como vítimas do incidente. Cobertos por maquiagem imitando feridas expostas em toda a parte de seus corpos.

"Foi uma experiência única, quando podemos vivenciar e aprender na prática como acontece o socorro num caso de extrema emergência com múltiplas vítimas", disse Maria Elisa estudante do curso de Medicina da UFRN.

Mariana Araújo, enfermeira da Rede de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) e coordenadora do projeto em Natal explicou sobre a importância do treinamento dos atores para o momento.

“A ideia é possibilitar um evento com a maior realidade possível e preparar os profissionais da saúde e segurança para atuarem de forma rápida e qualificada, num tempo-resposta curto para que as vítimas cheguem às portas de urgência com a maior rapidez possível”, disse.

A realização da capacitação no estado atende a uma solicitação da Secretaria de Estado de Saúde do Rio Grande do Norte encaminhada à Força Nacional do SUS do Ministério da Saúde. O Rio Grande do Norte (RN) é o sexto estado a receber o IMV no país com a retomada após a pandemia.

“Espera-se que com a capacitação, fortalecer a atuação do setor saúde de forma articulada junto aos demais atores estratégicos na resposta a eventos envolvendo múltiplas vítimas, otimizando assim, o tempo resposta e qualificando a assistência prestada à população”, pontuou Pamela Moreira, coordenadora-geral da FN-SUS, do Ministério da Saúde.

O evento terminou no Hotel PraiaMar, com a devolutiva do grupo de avaliação da Força Nacional do SUS, quando apontaram os pontos fortes e as ações que precisam melhorar da ação.