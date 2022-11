Dupla mata três de uma mesma família durante a madrugada em Taboleiro Grande-RN

Ataque aconteceu durante a madrugada deste sábado, dia 12 de novembro, no centro da cidade de Taboleiro Grande. As vítimas são a dona-de-casa Vaninha, a filha dela Ana e o genro Adriano. Uma quarta pessoa que estava na casa, conseguiu fugir dos assassinos. Após o ataque, a PM ainda chegou a perseguir os assassinos em fuga numa Bros, porém os perderam quando eles abandonaram o veículo e entraram no mato. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil de Portalegre.

A família estava em casa, na rua Otília Pinheiro, quando dois homens invadiram a casa e mataram a dona-de-casa Vânia Maria da Silva, conhecida por Vaninha, de 37 anos, a filha dela conhecida por Anna Letícia, de 14 anos, o genro dela Adriano Gonçalo Santos, de 28 anos. Havia na casa uma quarta pessoa, que teria conseguido escapar dos assassinos.

A Polícia Militar da cidade foi acionada. No local, o máximo que conseguiu saber dos assassinos é que eles fugiram num Moto Bros vermelha, com destino a BR 405. A Polícia os seguiu, eles abandonaram a moto e fugiram a pé entrando no mato.

No local, restou a Polícia Militar fazer o isolamento e chamar a Polícia Civil, da cidade de Portalegre, e a equipe de peritos do Instituto Técnico-científico de Perícia, de Pau dos Ferros, para remover os corpos para exames e iniciarem, oficialmente, as investigações no local.

Os policiais que atenderam a ocorrência, relataram que Vaninha e a filha Ana não tem qualquer envolvimento com o mundo do crime. No caso, os policiais suspeitam, diante da maneira como foi assassinado, que Adriano, que é de Pau dos Ferros, era o alvo dos atiradores.





Vaninha e a filha Anna, nesta hipótese, teriam sido mortas porque estavam no mesmo local. Isto explicaria também o fato de os assassinos não terem ido atrás do marido de Vaninha, que conseguiu fugir dos atiradores.

Os corpos serão oficialmente identificados na unidade do ITEP, em Pau dos Ferros. As informações da Polícia Militar de Taboleiro Grande e as perícias produzidas pelo ITEP serão encaminhadas aos investigadores da Polícia Civil da cidade de Portalegre, para apurar o caso.

A população do município de Taboleiro Grande, assim como dos municípios vizinhas de Rodolfo Fernandes e Severiano Melo, estão assustadas com a onda de assassinados nesta região que começou há cerca de 2 anos e, como não foi combatido pelo Estado, só cresce.