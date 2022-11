Ataque a tiros deixa um morto e três baleados em Mossoró-RN

Carlos Williame Silva Santos, de 18 anos, não era o alvo dos atiradores. Ele estava trabalhando de frentista no posto de combustível ao lado da oficina que teve o ataque e foi atingido na cabeça e morreu. Em Taboleiro Grande também neste sábado ocorreu um ataque que deixou três mortos. A Polícia também ataque com tiros e baleados em Ponta do Mel e Governador Dix Sept Rosado.

Depois de o ataque a tiros que deixou 3 mortos na cidade de Taboleiro Grande-RN durante a madrugada deste sábado, dia 12, a Polícia registrou outro, menos de doze horas depois, em Mossoró-RN, que deixou três baleados e um morto.

Assim como ocorreu em Taboleiro Grande, o ataque ocorrido em Mossoró teve vítimas que não eram alvos dos atiradores. Foram vítimas de uma guerra urbana, estupida, como qualquer outra guerra, patrocinada pelo tráfico de drogas controlado por facções.

Em Mossoró, os policiais narraram que os atiradores (não citaram quantos e nem em que fugiram) chegaram atirando nas pessoas que estavam numa oficina. Uma destas pessoas, correu na direção do posto de combustível, que fica do lado.

Um dos tiros terminou acertando a cabeça do frentista Carlos Williame Silva Santos, de 18 anos. Ele trabalhava num posto havia poucas semanas. Estava, inclusive, em fase de treinamento. Estava chegando ao mercado de trabalho como frentista.

Carlos Williame foi socorrido pelo SAMU para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas não resistiu ao ferimento da bala na cabeça, se configurando assim efeito colateral de uma guerra urbana, que o Estado não está conseguindo dá resposta a altura.

Os outros feridos no ataque foram:

Leonardo Frutuoso da Silva, Leo Baiano, de 25 anos.

Um adolescente de 16 anos

Marcos Aurélio Medeiros Galdino, de 18 anos, com tiro no pé.

Preso de justiça atira na polícia em Ponta do Mel

Em Ponta do Mel, a informação repassada a imprensa é que a Polícia fez uma abordagem num ponto suspeito de tráfico de drogas e o preso de justiça João Vitor Andrade de Oliveira, de 20 anos, teria reagido a abordagem atirando nos policiais. No revide, João Vitor foi baleado, socorrido, mas não resistiu. Ele morava na cidade de Porto do Mangue.

Tiros também em Governador Dix Sept Rosado

Ainda neste sábado, teve ocorrência com tiros e baleados no município de Governador Dix Sept Rosado. Neste caso, como os fatos se deram por volta das 22 horas, a polícia ainda não teve como confirmar o que de fato aconteceu, quem são as vítimas e suspeitos.