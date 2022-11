Confira os gabaritos oficiais e cadernos de questões do Enem 2022. O material está disponível no Portal do Inep e está separado de acordo com as cores dos cadernos e por dia de aplicação. O exame foi realizado nos dias 13 e 20 de novembro, para mais de 2,3 milhões de pessoas. Os participantes que tiveram problemas logísticos ou foram diagnosticados com covid-19 em um dos dias de aplicação do Enem 2022 podem solicitar a reaplicação do exame até a próxima sexta-feira, 25 de novembro, pela Página do Participante. O Inep reaplicará o exame nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023.

Desde às 18h desta quarta-feira, 23 de novembro, o participante do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 já pode conferir seu desempenho nas provas.

Estão disponíveis, no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os Cadernos de Questões e os gabaritos do exame. O material está separado de acordo com as cores dos cadernos e por dia de aplicação.

O exame foi realizado nos dias 13 e 20 de novembro, para mais de 2,3 milhões de pessoas.

Os participantes que tiveram problemas logísticos ou foram diagnosticados com covid-19 em um dos dias de aplicação do Enem 2022 podem solicitar a reaplicação do exame até a próxima sexta-feira, 25 de novembro, pela Página do Participante. O Inep reaplicará o exame nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023.

Os resultados do Enem 2022 serão divulgados no dia 13 de fevereiro de 2023. Já o resultado dos treineiros e a vista pedagógica da redação serão disponibilizados em abril de 2023, na Página do Participante.

Acesse os Cadernos de Questões e os gabaritos.