Pedido de bloqueio do MPRN é referente a divida deixada por Rosalba

Esta dívida R$ 78 mil da Prefeitura de Mossoró com a Instituição Aldeias EOS, faz parte de um pacote de dívidas deixadas pela gestão de Rosalba que, quando somadas, se aproximam de R$ 900 milhões de reais, que segundo a gestão de Allyson Bezerra, está sendo paga com planejamento e responsabilidade com os recursos públicos. Em 2021 foram pagos 116 milhões e para este ano, até o final de Dezembro, espera quitar outros R$ 120 milhões. O valor em questão está na Justiça.