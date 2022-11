MEC divulga datas de inscrições da 1ª edição do Sisu, Prouni e Fies 2023

os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 nos dois primeiros domingos consecutivos do mês de novembro já podem se planejar para concorrer as milhares de vagas para ingresso no ensino superior, tanto na rede pública quanto na rede privada de ensino superior pelo território nacional.

A Secretaria de Educação Superior (Sesu) e a Diretoria de Políticas e Programas de Graduação (DIPES) do Ministério da Educação (MEC) divulgou as datas de inscrição para os processos seletivos da 1ª edição de 2023 do Sisu, ProUni e do Fies.

Cronograma da 1ª edição de 2023:

Programa Data de Inscrição

SiSU 28/02 a 02/03/2023

ProUni 07 a 10/03/2023

Fies 14 a 17/03/2022

Em relação ao número de vagas ofertadas, o Ministério da Educação (MEC) ainda não divulgou o quantitativo de vagas. No entanto, de acordo com o último levantamento do Portal Nacional da Educação, 190.554 mil vagas confirmadas para a primeira edição do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2023 em todo o Brasil. A previsão é a de que os editais sejam publicados no Diário Oficial da União (DOU) pelo Ministério da Educação (MEC) até o dia 31 de janeiro de 2023, com todas informações gerais e normativas para a realização do processo seletivo de 2023.

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 será divulgado no dia 13 de fevereiro, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o Ministério da Educação (MEC).