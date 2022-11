Pezão apresenta o antes e o depois do Centro Administrativo de Umarizal

Município de Umarizal tem pouco mais de 10 mil habitantes e viveu seus tempos áureos de desenvolvimento econômico nas décadas de setenta e oitenta. Depois caiu no descaso de sucessivas gestões. O Centro Administrativo é um reflexo do que era antes e o esforço para estrutura-lo na gestão atual. "Estamos calçando ruas, melhorando os acessos a zona rural, o abastecimento, incentivando o esporte e buscando apoio para construir escolas. Umarizal recebeu sua primeira camada de asfalto nesta gestão", destaca o prefeito Raimundo Pezão, ao inaugurar esta semana a primeira etapa da reforma do Centro Administrativo com a presença de diversas autoridades da região e a população.

Após este período, o município entrou em decadência, muito em função das gestões do município, que deixou a cidade no passado, não inovando em infraestrutura de saúde, educação e, segundo o atual prefeito Raimundo Pezão, sem apoio ao homem do campo, com perfuração de poços, acessos, serviços de saúde e educação. “Educação é a base do crescimento de qualquer região”, diz o prefeito.

Esta semana, o prefeito Raimundo Pezão convidou os aliados políticos e a população para inaugurar a primeira etapa da reestruturação da sede do Poder Executivo Municipal, que simbolicamente representa o trabalho que está em andamento pela restruturação do município. O prédio é ainda do tempo de fundação do município. Estava totalmente destruído. “Inviável”, como diz o prefeito, que divulgou fotos em suas redes sociais mostrando como era antes e como ficou após a reforma na primeira etapa.





“É com imensa satisfação que anunciamos a conclusão da 1ª etapa da Reforma do Centro Administrativo de Umarizal (Prefeitura), desde da sua construção. A fachada encontrava-se em total estado de abandono, com janelas quebradas, bastante cupim, portão central danificado e com bastante ferrugem, instalação precária entre outras problemáticas visíveis nas imagens”, escreve.

“A nova fachada do Centro Administrativo conta com um projeto moderno e atraente, com escadas, rampa de acessibilidade, janelas e portas de vidro, placa com letreiro luminoso, estacionamento entre outros objetos", acrescenta o gestor.

Nessa 1ª etapa já foram recuperadas 13 salas inteiramente reformadas, assim também como 5 banheiros que estavam sem condições de uso, além do corredor que foi trocado todo o piso e a parte elétrica que foi totalmente refeita. A reforma está sendo realizada com recursos próprios do município.

“Estamos a todo vapor nos serviços da reforma do Centro Administrativo de Umarizal que está passando por melhorias, para receber a população em um ambiente acolhedor e organizado. Assim, dando outra visão não só aos moradores, mas aos visitantes que chegam em nossa cidade que vêem que a cidade está em processo de organização, começando pelos prédios públicos" declarou o prefeito Raimundo Pezão.

Em breve, estaremos anunciando o início da Reforma da 2ª etapa do nosso Centro Administrativo.

O prefeito Raimundo Pezão acompanha pessoalmente o trabalho de recuperação dos acessos da zona rural, na perfuração e instalação de dezenas de poços. “Também investimos nas melhoras nos serviços de educação e saúde, sem esquecer a questão do esporte. Na cidade, calçamos várias ruas e pela primeira vez o Centro de Mossoró recebeu uma camada de asfalto”, comemora o prefeito.

Escola técnica

O município de Umarizal é um dos 10 municípios do Rio Grande do Norte escolhidos pelo Governo do Estado para ser construído uma Escola Técnica. O prefeito Raimundo Pezão providenciou o terreno, com a documentação, nas margens da rodovia que corta a cidade, para facilitar o acesso dos estudantes dos municípios vizinhos, como Olho D'Água do Borges, Viçosa, Riacho da Cruz, Martins, Itaú, entre outras cidades da região. Ao todo, serão investidos mais de 12 milhões na construção desta escola.