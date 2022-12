Caso Luan: justiça manda processo seguir, após laudo constatar capacidade mental do autor do crime

Caso Luan: justiça manda processo andar, após laudo constatar capacidade mental do autor do crime. O caso estava parado desde o mês de junho de 2022, visto que a defesa de Márcio Gledson Dantas de Morais, de 44 anos, policial acusado de ser o autor do disparo que matou Luan Carlos Melo Barreto, de 23 anos, pediu para que fosse analisada a sanidade mental do cliente. O jovem foi morto no dia 1º de julho de 2021, com um disparo de arma de fogo na cabeça, após ser abordado por uma guarnição da PM de Mossoró, nas proximidades do parque de vaquejada. O laudo do exame, realizado pelo Itep, constatou que, à época dos fatos, o acusado não era acometido por doença mental. Diante disto, o Juiz da 1ª Vara Criminal, Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros, determinou o prosseguimento da Ação Penal.

FOTO: ARQUIVO