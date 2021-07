PMs envolvidos no caso Luan são afastados e têm armas recolhidas

A informação foi confirmada à reportagem do MOSSORÓ HOJE pelo comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar. As armas estão sendo periciadas na sede do Itep. Um inquérito policial militar também já foi instaurado para averiguar a conduta dos envolvidos. A Delegacia de Homicídios, responsável pela investigação do caso, deve receber o relatório do plantão ainda nesta segunda (5).