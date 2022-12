MEC está com inscrições abertas para 250 bolsas de estudos na Hungria. As vagas são para cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), para o período letivo 2023/2024 no país europeu. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet, por meio do site do Sicapes, até as 17h do dia 12 de dezembro de 2022. A oferta de bolsas de estudo faz parte do programa Stipendium Hungaricum.

FOTO: REPRODUÇÃO