Reservas perdem para Camarões enquanto titulares se preservam para enfrentarem Coreia

Com gol nos minutos finais, Seleção brasileira reserva é superada por Camarões no último jogo da fase de grupos. Canarinho avança em primeiro e vai encarar a Coreia do Sul nas oitavas, às 16 horas de segunda-feira, dia 5. Confira os confrontos das Oitavas de Final da Copa do Qatar (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Fim da primeira fase da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Tite colocou os reservas em campo contra Camarões, enquanto que os titulares descansaram para encarar a Coreia do Sul a partir das 16 horas (horário de Brasília) de segunda-feira, no Estádio 974.

Na tarde desta sexta-feira (2), no Estádio Lusail, o Brasil pressionou do início ao fim, teve as melhores oportunidades da partida mas acabou superado por 1 a 0 por Camarões, com um gol no final, marcado pelo atacante Aboubakar, de cabeça.

Nesta sexta-feira, o treinador Tite perdeu a oportunidade de aprimorar o entrosamento entre os principais jogadores da seleção. Ele optou por deixar os atletas titulares descansarem e botou os reservas em campo.

O jogo

O duelo final da fase de grupos começou com o Brasil em cima, pressionando os camaroneses. Com domínio total na primeira etapa, a Seleção teve mais posse de bola e as melhores chances de abrir o placar. Nas arquibancadas , os torcedores prestaram homenagem ao maior jogador de futebol de todos os tempos: Pelé está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde terça-feira para reavaliazação da quimioterapia.

Em campo, Martinelli chegou perto em duas oportunidades: uma logo no início do jogo, quando recebeu cruzamento de Dani Alves e, dentro da área, cabeceou para defesa de Epassy. Depois, no fim do período, o camisa 26 ficou com sobra na entrada da área e bateu firme para outra defesa do goleiro Epassy.

Logo na sequência, aos 46 minutos, Rodrygo apareceu na área para bater firme e quase inaugurar o placar para o Brasil. Na única chance de Camarões no primeiro tempo, aos 47, Ederson fez linda defesa em cabeceio de Mbeumo.

O Brasil começou o segundo tempo da mesma forma que terminou o primeiro: buscando o gol. Ele por pouco veio aos 10, quando Martinelli arrancou pela esquerda, cortou para o meio e chutou firme pro gol. No minuto seguinte, Militão ficou com a sobra na área e chutou para outra boa defesa do goleiro Epassy.

Fora de campo, os torcedores pediam Pedro, que ganhou uma oportunidade, mas não conseguir marcar.

Depois, na marca dos 32, foi a vez de Ederson brilhar ao defender chute perigoso de Ntcham. A Canarinho seguiu em busca do gol. Na marca dos 38, Bruno Guimarães recebeu cruzamento rasteiro na área, chegou chutando e só não fez porque foi travado em cima do lance.

Mas em uma infelicidade, a seleção de Camarões chegou ao gol. Na casa dos 46, Mbekeli cruzou na área para Aboubakar acertar o cabeceio e decretar o triunfo africano na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar.

Com o resultado final, ficou definido quem joga com quem nas oitavas de final da competição.

Sábado (3):

Holanda x Estados Unidos (12h)

Argentina x Austrália (16h)

Domingo (4):

França x Polônia (12h)

Inglaterra x Senegal (16h)

Segunda-feira (5):

Japão x Croácia (12h)

Brasil x Coreia do Sul (16h)

Terça-feira (6):

Marrocos x Espanha (12h)

Portugal x Suíça (16h)

Informações do site da CBF.