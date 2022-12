[COLUNA ESPLANADA] Listas tríplices dos tribunais eleitorais voltaram a ter andamento na Corte

[COLUNA ESPLANADA] Desde a nomeação de André Ramos Tavares pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo de ministro substituto no TSE, as listas tríplices dos tribunais eleitorais voltaram a ter andamento na Corte. Listas de Mato Grosso, Acre e Mato Grosso do Sul foram encaminhadas à Presidência no início de novembro, às vésperas da nomeação de Ramos Tavares, relatadas por Ricardo Lewandowski, Sergio Banhos e Benedito Gonçalves. No último dia 30, as listas de Santa Catarina e São Paulo, relatadas pelo ministro Carlos Horbach, foram encaminhadas para serem incluídas na próxima sessão do TSE. Estranhamente, a indicação de membro titular do TRE do Paraná, de relatoria da ministra Cármen Lúcia, tramita há mais de quatro meses, prazo inédito na atual composição da Corte. É a única não encaminhada para votação pelo Pleno entre as listas aptas, mesmo sendo uma cadeira vazia há mais de três meses. O tempo médio de tramitação das listas costuma ser inferior a sessenta dias. Em se tratando de cadeira vaga, geralmente são definidas em não mais de trinta dias, caso das listas de São Paulo e Santa Catarina, que serão incluídas em pauta enquanto a do Paraná fica na gaveta.

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini





BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2022 - Nº 3506

Dança das cadeiras

Desde a nomeação de André Ramos Tavares pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo de ministro substituto no TSE, as listas tríplices dos tribunais eleitorais voltaram a ter andamento na Corte. Listas de Mato Grosso, Acre e Mato Grosso do Sul foram encaminhadas à Presidência no início de novembro, às vésperas da nomeação de Ramos Tavares, relatadas por Ricardo Lewandowski, Sergio Banhos e Benedito Gonçalves. No último dia 30, as listas de Santa Catarina e São Paulo, relatadas pelo ministro Carlos Horbach, foram encaminhadas para serem incluídas na próxima sessão do TSE. Estranhamente, a indicação de membro titular do TRE do Paraná, de relatoria da ministra Cármen Lúcia, tramita há mais de quatro meses, prazo inédito na atual composição da Corte. É a única não encaminhada para votação pelo Pleno entre as listas aptas, mesmo sendo uma cadeira vazia há mais de três meses. O tempo médio de tramitação das listas costuma ser inferior a sessenta dias. Em se tratando de cadeira vaga, geralmente são definidas em não mais de trinta dias, caso das listas de São Paulo e Santa Catarina, que serão incluídas em pauta enquanto a do Paraná fica na gaveta.

Bronca nos GTs

A divulgação de levantamentos preliminares por integrantes da transição de Governo incomodou Aloizio Mercadante, um potencial ministro. Em comunicado interno às equipes, o ex-ministro proibiu a divulgação de relatórios e documentos à imprensa e alertou que o descumprimento da regra poderá acarretar em punições. Políticos experientes que participam do trabalho, porém, já anteciparam que irão ignorar o aviso.









Padrinho forte

Prestes a ser nomeado Desembargador do TJMG, Tiago Gomes de Carvalho Pinto já causou uma calça-justa entre seus futuros pares. Declarou em Cartório que não usará carro oficial. A atitude, além de demagógica, é interpretada como uma crítica a todos os futuros colegas que se utilizam a regalia. Virou piada entre portas: circulam perguntas se vai economizar também a energia, o wifi, o telefone e a descarga do sanitário. Apadrinhado do vice-governador eleito Mateus Simões e do todo-poderoso Clésio Andrade, da CNT. Tiago é casado com uma sobrinha de Clésio.

Aperto

A Unimed-Rio virou uma bomba-relógio nas suas contas, com risco de efeito destruidor na vida dos associados (pacientes e médicos). Há mais de ano a situação é crítica nos pagamentos a fornecedores e parceiros. Ontem veio o tom oficial de cobrança, e a pressão de cima: ninguém menos que o ministro da Justiça, Anderson Torres, cobrou a empresa. A Secretaria Nacional do Consumidor, subordinada ao MJ, determinou à Unimed-Rio que preste esclarecimentos “sobre reiteradas condutas abusivas ao consumidor”, dentro de 72 horas a partir da notificação apresentada.

Gororoba?

Coordenador da transição, o ex-ministro Aloizio Mercadante está com saudade dos cardápios de palácios que frequentou. Semana passada, não gostou da marmita vendida no CCBB: “Vocês ainda estão comendo esta gororoba?”, indagou a jornalistas. O buffet ali custa R$ 90, o quilo.

Fui!

A AG Immigration – escritório de advocacia imigratória para os Estados Unidos com sede em Washington, D.C. – registrou aumento de 263% na procura de clientes brasileiros por seus serviços de expatriação nas duas semanas seguintes à eleição presidencial. A busca pelo green card saltou de 475 contatos (no período de 16 a 30 de outubro) para 1.723 (no período de de 31 de outubro a 15 de novembro).

ESPLANADEIRA

# Cheirin Bão lança dia 17 nova coleção de produtos para o verão. # Mastercard e Riot homenageou iniciativas de inclusão e diversidade no Prêmio CBLoL 2022. # Walter’s Coiffeur inaugura 1ª unidade do Walter’s + Você, no Rio # Hospital São Francisco na Providência de Deus (RJ) realiza de 6 a 8 "Workshop Excelência no Atendimento ao Cliente". # Sistema FAESP/SENAR-SP apresenta dia 8 balanço da instituição e da economia do Agro paulista em 2022. # BS2 deve fechar 2022 com crescimento de 30%.

Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)