Aracaju e Maceió, dois grandes destinos

Com as férias de verão quase chegando, encontrar o destino perfeito para viajar vai ficando cada vez mais difícil. O Brasil é um país enorme, repleto de lugares incríveis, incluindo cidades pitorescas e praias maravilhosas que atraem milhões de turistas nacionais e internacionais a cada ano.

Embora a maioria desses turistas geralmente escolhe visitar destinos mais tradicionais, como o Rio de Janeiro, São Paulo ou Salvador de Bahia, existem muitas outras cidades brasileiras que vale totalmente a pena conhecer e que não recebem tanta atenção como as acima mencionadas.

Pensando nisso, hoje iremos falar sobre dois destinos incríveis do nordeste do Brasil para passar as melhores férias em família ou com amigos: Aracaju e Maceió. Se bem as duas cidades estão separadas por apenas 280 quilómetros, como iremos mencionar depois, cada uma tem o seu estilo particular e oferece uma experiencia de viagem única.

Aracaju

Aracajú é a capital do estado de Sergipe e sua cidade mais populosa, com mais de meio milhão de habitantes. É considerada a capital nordestina com a mais alta qualidade de vida.

Aracaju é um destino com praias incríveis cercadas de extensas áreas naturais muito bem preservadas. A beleza natural do local combina-se com uma ampla oferta cultural, que inclui museus, teatros, boates e muito mais.

O que fazer em Aracaju?





Como foi mencionado, Aracaju destaca-se pela grande oferta de atividades culturais. A cidade possui diversos museus, como o Museu do Homem Sergipano, o Museu de Arte Bélica da Polícia Militar de Sergipe e o Museu de Arte e História Rosa Faria.

Além disso, no centro histórico da cidade podem ser encontrados edifícios coloniais muito bem preservados que vale a pena conferir. O centro está repleto dos tradicionais vendedores de castanhas de cajú de Aracajú.

Um dos pontos obrigatórios para quem visita Aracaju é a Orla de Atalaia, sem dúvidas uma das mais belas orlas do país. Possui mais de cinco quilómetros de comprimento e é onde podem ser encontrados os principais restaurantes da cidade.

Nas noites de verão, este é um dos locais preferidos, tanto para os locais como para os turistas. Na Orla se encontra a Passarela do Caranguejo, que reúne restaurantes com comida regional e tradicional, principalmente aqueles especializados em peixes e frutos do mar. No local pode ser encontrada também uma enorme estátua com a forma de um caranguejo, o ingrediente estrela da gastronomia da área.

Muito perto da Orla de Atalaia fica o famoso Oceanário de Aracaju, onde pessoas de todas as idades podem aprender sobre o meio ambiente, as espécies marinas e sua preservação.

O prédio foi construído na forma de uma tartaruga, um dos animais locais que pode ser encontrado no interior. Com vinte anos de história e possuindo mais de sessenta espécies nativas de Sergipe, o Oceanário recebe cerca de dez mil visitantes por mês. O local oferece diariamente visitas guiadas e até a possibilidade de alimentar os animais.

Maceió

Outra das cidades imperdíveis do nordeste brasileiro é Maceió, a capital de Alagoas e um dos principais centros culturais dessa área do país. A cidade possui mais de 600.000 habitantes e no início dos anos 2000, foi escolhida como a Capital Americana da Cultura.

Maceió mistura uma gastronomia fantástica que inclui os melhores peixes e mariscos, com uma vida cultural vibrante. Acima de tudo, o destino possui vários quilómetros de belas e relaxantes praias cercando toda a cidade.

Se bem possui inúmeras atrações, Maceió é conhecida mundialmente pelas suas belas praias e lagoas naturais. Um dos pontos fortes de Maceió é que a cidade consegue integrar perfeitamente uma paisagem natural preservada com arquitetura moderna. A cor branca dos prédios, o verde da vegetação e o branco e azul das praias misturam-se perfeitamente com a paisagem.

O que fazer em Maceió?





Outra das atracções turísticas de Maceió é o seu centro histórico. O centro possui uma arquitetura colonial que reúne igrejas e monumentos muito antigos, entre os quais se destacam a Catedral Metropolitana, uma das igrejas mais importantes da cidade.

No centro também podem ser encontrados os diferentes museus que Maceió tem, como o Museu Palácio Floriano Peixoto. Além de ser uma obra de arte em si, o Floriano Peixoto possui uma imponente fachada do final do século XIX e contém uma importante coleção de pinturas e objetos decorativos criados por artistas locais.

Entre as atrações naturais de Maceió estão as dunas de Marapé. Trata-se do local perfeito para relaxar, longe do barulho da cidade. As dunas de Marapé ficam localizadas na costa sul de Alagoas, a apenas uma hora de carro da cidade.

As dunas de Marapé estão cercadas por vários quilómetros de praias prontas para receber a todos aqueles que adoram um banho de mar. Já que é impossível mencionar todas elas, iremos nos concentrar nas mais famosas: a Praia Ponta Verde, a Praia Cruz das Almas e a Praia Guaxuma.

Localizada bem no coração de Marapé, a Praia Ponta Verde é sem dúvida a mais frequentada da cidade. É um local perfeito para aqueles que gostam de lugares movimentados, já que está cercado de bares, restaurantes e clubes noturnos que atraem centros de pessoas a cada dia.

Outra das praias destacadas da cidade é Cruz das Almas. Localizada na região central de Maceió, essa praia é perfeita para aqueles que desejam praticar esportes aquáticos como o surf, windsurf e kitesurf, já que o mar é movimentado, com ondas bem altas.

A última na nossa lista de praias é Guaxuma. É considerada uma das mais tranquilas e naturais da região, cercada por paisagens deslumbrantes. Na praia de Guaxuma há várias piscinas naturais, o que torna o local ideal para quem não gosta de ondas.

O lugar possui uma oferta gastronómica que inclui pequenos bares e restaurantes que conseguem satisfazer as necessidades dos turistas que viajam com a família.

Como vimos, ambas as cidades do nordeste são excelentes opções para passar umas férias relaxantes e divertidas, e certamente bons destinos para quem quer conhecer mais do Brasil.