“A gente ficou muito feliz”, diz Abrão Lincoln sobre o camelódromo ao Lado do Mercado Central

Prefeitura anuncia que vai construir Camelódromo ao lado do Mercado Central para desobstruir ruas e praças no Centro de Mossoró. A estrutura foi projetada para receber todos os 280 vendedores ambulantes da área central. O mesmo projeto prevê reforma da Praça da Independência, que atualmente está tomada com quiosques de vendas. O projeto foi elaborado dialogando com os vendedores, que aprovaram o projeto final apresentado nesta quarta-feira, 7, prefeito Allyson Bezerra, dentro do Programa Mossoró Realiza.

Foi com muito diálogo com os vendedores ambulantes que o prefeito Allyson Bezerra e equipe chegaram, o pode ser uma solução definitiva para o grave problema da obstrução das calçadas e praças no Centro de Mossoró-RN, inclusive já sendo motivo de ação judicial. Ontem, o Mossoro Hoje destacou que serão construídas 15 escolas e uma centro de treinamento profissional.

“A agente vendedor ambulante ficou muito feliz, com este projeto. Fico muito bom mesmo”, diz Abrão, que participou das dez reuniões que teve com o prefeito Allyson Bezerra, secretários, engenheiros e arquitetos da Prefeitura de Mossoró, para encontrar a solução e elaborar o projeto arquitetônico. "Agora é buscar os recursos", acrescenta.

O Ministério Público Estadual, de mãos da Lei de Acessibilidade, já tentou por diversas vezes, sem sucesso, ao longo dos últimos 22 anos, resolver a questão dos vendedores ambulantes, que ocupam calçadas e praças nas principais vias do Centro de Mossoró.

Sem uma solução concreta, a saída foi acionar a Justiça contra o Poder Executivo em Mossoró. Foi assim que o atual gestor, Allyson Bezerra, recebeu a Prefeitura de Mossoró, no início de 2021. Segundo ele, o primeiro passo foi pedir ao MPRN para tentar encontrar uma saída.

Segundo o prefeito Allyson Bezerra, em contato com a imprensa, disse que conversou várias vezes no Palácio da Resistência, sobre a solução para a problemática. Por indicação dos próprios comerciantes, a melhor saída foi construir um camelódromo ao lado do Mercado Central.

O anúncio da construção do camelódromo foi feito durante o lançamento do Programa Mossoró Realiza, no Teatro Municipal, nesta quarta-feira, 7. O próprio prefeito Allyson Bezerra apresentou no plano contemplando praticamente todos os seguimentos da sociedade mossoroense.

Mercados Públicos

Em contato com a imprensa, o prefeito Allyson Bezerra também tem enfatizado desde o período de campanha o desejo de conseguir recursos para transformar os mercados públicos de Mossoró em pontos turísticos, como já ocorre em outras regiões do País. As obras do Camelódromo já foram projetadas com esta perspectiva futura.

