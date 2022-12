Brasil perde nos pênaltis para a Croácia e deixa a Copa do Mundo do Catar. A Seleção abriu o placar com Neymar, no fim do primeiro tempo da prorrogação, mas Petkovic igualou na etapa final, levando para a disputa por penalidades. Rodrygo e Marquinhos erraram suas batidas, enquanto os croatas acertaram todas e assim avançaram à semifinal. Com isso, segue o tabu: desde o penta, em 2002, a seleção brasileira sempre caiu nas quartas quando enfrentou europeus. Foi assim em 2006 (França), 2010 (Holanda), 2018 (Bélgica) e agora em 2022. Fim do sonho do hexa.

COMO FORAM AS PENALIDADES

A Croácia abriu as cobranças e abriu o placar com Vlasic. Rodrygo foi o primeiro brasileiro e parou nas mãos de Livakovic. Majer, Casemiro, Modric, Pedro e Orsic acertaram suas batidas na sequência, até que veio Marquinhos.

O zagueiro acertou a trave direita, definindo a eliminação brasileira para a atual vice-campeã mundial.

NEYMAR IGUALA PELÉ E CHORA

A noite em Doha caminhava para ser histórica para Neymar. Ao fazer o golaço que abriu o placar na prorrogação, ele chegou a 77 gols com a amarelinha e igualou Pelé como o maior artilheiro da Seleção nas contas da Fifa.

Principal cobrador de pênaltis do Brasil, ele nem chegou a cobrar, pois o jogo foi decidido antes e ficou inconsolável, chorando bastante depois do fim da partida.

Ao término do jogo, os atletas da Seleção caíram no choro no gramado do estádio Cidade da Educação.



CROÁCIA PEGA ARGENTINA OU HOLANDA

A Croácia vai saber ainda nesta sexta-feira que vai enfrentar na semifinal. O adversário sairá de quem vencer o jogo entre Holanda e Argentina, às 16h (de Brasília). A semi está marcada para a próxima terça, também às 16h, no estádio Lusail.

SELEÇÃO REPETE 1986

Esta foi a segunda vez na história do torneio que o Brasil perdeu uma disputa por cobranças de pênalti. A outra derrota foi nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986. A seleção brasileira empatou com a França em 1 a 1 também, após nenhum gol ter saído na prorrogação, foi derrotada nos pênaltis por 4 a 3.