Marrocos surpreende de novo e vai semi-final da copa contra a França

Foto: Reprodução do Twitter do Marrocos

No primeiro jogo deste sábado (10), que teve início ao meio dia, o jogador En-Nesyri da seleção do Marrocos cabeceou bem para marcar o único gol do jogo, tirando a lenda Cristiano Ronaldo da Copa do Qatar. No segundo jogo da tarde, foi muito disputado entre os jogadores do Inglaterra e da França, sendo que os franceses levaram a melhor, ao vencer o jogo por 2 x1. O outro jogo da semi-final será entre Argentina e Croácia. Veja detalhes dos dois jogos deste sábado em reportagem da Agência Brasil

A seleção do Marrocos fez história do Catar. Pela primeira vez uma equipe africana chega à semifinal da Copa do Mundo. Com inteligência e uma sólida defesa, o time, após derrotar a forte seleção espanhola nas oitavas de final, agora fez o mesmo com a não menos forte seleção de Portugal nas quartas de final. O placar 1 a 0.

Agora os marroquinos vão enfrentar os franceses, que venceram a seleção da Inglaterra por 2 x 1, em partida que teve início às 16h (horário de Brasília) deste sábado (10). A outra semifinal será entre Croácia, que tirou o Brasil, e Argentina, que venceu a Holanda, no próximo dia 13, no Lusail Iconic Stadium. França encara o Marrocos no dia 14, às 16, no Al Bayt Stadium.

Marrocos e Portugal, o jogo

A primeira boa chegada foi de Portugal, logo aos três minutos. Cobrança de falta pela direita que João Félix completou de cabeça. Bono pulou no canto esquerdo e conseguiu jogar para escanteio. Marrocos respondeu logo em seguida, e também na bola aérea, mas En-Nesyri completou cruzamento para fora.

A equipe africana apostava nos lançamentos pelo alto e quase abriu o placar aos 25 minutos, e novamente com En-Nesyri após passe de Ziyech, mas o atacante finalizou mal. Foi a vez de Portugal mostrar que também podia assustar. João Félix tentou aproveitar rebote e chutou forte. A bola desviou na defesa e passou muito perto do gol de Bono.

Na terceira boa chegada por cima, Marrocos abriu o placar. Attiat-Allah desarmou o adversário no campo de ataque e cruzou na área. Diogo Costa saiu mal e En-Nesyri, desta vez, não desperdiçou. Ele pulou no terceiro andar e cabeceou como manda o figurino para fazer 1 a 0 no estádio Al Thumama.

Os portugueses não desanimaram e partiram para o ataque. O empate só não veio aos 44 minutos porque o travessão salvou Bono. Bruno Fernandes descolou um belo chute pela direita, encobriu o goleiro marroquino, mas a bola explodiu na baliza. O time europeu ainda reclamou de um pênalti de Hakimi em Bruno Fernandes, mas o árbitro argentino Facundo Tello mandou seguir.

A segunda etapa começou com Marrocos quase ampliando. Ziyech cobrou falta pela direita e El Yamiq desviou na primeira trave, obrigando Diogo Costa a fazer grande defesa. O técnico português então decidiu mudar. Raphaël Guerreiro e Rúben Neves saíram para as entradas de João Cancelo e Cristiano Ronaldo.

Com CR7 em campo, Portugal passou a ter o domínio da partida e era pouco ameaçado por Marrocos. A pressão começou a dar resultado. Aos 18 minutos, Bruno Fernandes recebeu passe de Otávio e bateu forte, na entrada da área. A bola passou muito perto do gol.

A melhor jogada de Portugal veio aos 38 minutos. Boa troca de passes pela direita entre Ricardo Horta, Cristiano Ronalo e João Félix, que soltou a bomba de perna esquerda de fora da área. Bono voou e fez uma defesaça, salvando Marrocos.

A equipe africana teve a chance de ampliar aos 45 minutos em contra-ataque desperdiçado por Cheddira. Portugal tentou chegar com Cristiano Ronaldo, mas o camisa 7 parou em mais uma boa intervenção do goleiro Bono.

Já nos acréscimos, Cheddira fez falta dura em João Félix e recebeu cartão vermelho. Com um a menos, os Leões do Atlas souberam se defender e ainda perderam uma oportunidade clara com Aboukhal que, cara a cara com Diogo Costa, tentou dar uma cavadinha e jogou em cima do goleiro.

No último suspiro de Portugal, aos 52 minutos, Pepe subiu sozinho depois de cruzamento pela esquerda, mas cabeceou para fora.A semifinal contra França ou Inglaterra será disputada na quarta-feira (14), no Estádio Al Bayt, às 16h.

França e Inglaterra, o Jogo

Os primeiros dez minutos foram equilibrados, com as equipes se estudando e buscando espaços para atacar, mas sem se expor muito. A primeira boa chance foi da França, aos onze minutos. Cruzamento pela direita de Dembelé que Giroud finalizou de cabeça para a boa defesa de Pickford.

Aos 16 minutos, a França tratou de deixar o jogo mais aberto. Após troca de passes, Tchouaméni dominou na intermediária e soltou um petardo de perna direita, no cantinho direito de Pickford, que não alcançou.

Atrás no placar, a Inglaterra se lançou ao ataque e passou a levar mais perigo. Aos 21 minutos, Harry Kane entrou cara a cara com Lloris, quase na pequena área, mas o atacante chutou em cima do goleiro. Três minutos depois, Kane foi derrubado na entrada da grande área, mas o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio, com o auxílio do VAR, não assinalou.

A pressão inglesa continuou com seu principal jogador. Aos 28 minutos, Kane arriscou de fora da área e obrigou Lloris a fazer bela defesa no ângulo esquerdo. A França conseguiu acertar a marcação e não sofreu mais com as investidas do adversário na primeira etapa, mas também não ameaçou.

Sem tempo a perder, a Inglaterra voltou para o segundo tempo pressionando. Com um minuto de jogo, Bellingham soltou a bomba de fora da área e Lloris salvou, espalmando para escanteio. Na cobrança, o goleiro francês acabou saindo errado, mas a cabeçada foi em cima de Lloris.

Não demorou muito para o empate. Aos seis minutos, Saka fez linda jogada individual e foi derrubado por Tchouméni. Desta vez Wilton Pereira Sampaio não titubeou e assinalou o pênalti. Harry Kane cobrou com perfeição no ângulo direito de Lloris, que pulou para o outro lado.

A França acordou e quase fez o segundo praticamente na saída de bola. Rabiot recebeu lançamento e apareceu sozinho na frente de Pickford. O francês bateu forte, mas o goleiro defendeu.

Depois do susto, a Inglaterra se reorganizou e voltou a incomodar. O gol da virada quase veio aos 24 minutos. Após cobrança de falta pela direita, Maguire subiu sozinho e, de cabeça, acertou a trave direita. No minuto seguinte, Shaw avançou pela linha de fundo e encontrou Saka na entrada da pequena área. Ele completou de primeira e a bola passou raspando a trave.

Quando parecia que a virada seria inevitável, a França mostrou sua força. Aos 31 minutos, Giroud completou cruzamento pela direita e Pickford fez uma defesa milagrosa, colocando para escanteio. Na segunda bola alçada consecutiva, o goleiro nada pode fazer. Giroud completou, de cabeça, passe de Griezmann e colocou os franceses novamente na frente.

