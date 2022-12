Frota do transporte coletivo de Mossoró mobilizada para o dia de Santa Luzia

Diretor da empresa Cidade do Sol informa que, em parceria com a Prefeitura de Mossoró, serão mobilizados quase todos as linhas de ônibus no dia da procissão de Santa Luzia. A partir das 15 horas, os ônibus vão está partindo dos bairros na direção da Igreja Nossa Senhora de Fátima, no Abolição II, onde terá início da procissão. A tarifa será de R$ 3,00. “Sabemos o quanto o momento é especial para a cidade”, frisa o diretor da Cidade do Sol, Waldemar Araújo

O transporte público coletivo de Mossoró fará operação especial no feriado da próxima terça-feira, 13, para atender fieis que participarão da procissão de Santa Luzia, padroeira do município. Todas as linhas, exceto a Universidades, circularão com destino à Igreja Nossa Senhora de Fátima, no bairro Abolição II, de onde sairá a peregrinação. Serviço terá tarifa especial de R$ 3,00.



Os ônibus circularão com saída dos bairros a partir das 15h. Algumas linhas passarão por adequação de itinerários. Caso da Nova Mossoró, que seguirá do bairro direto para o Abolição II pelo trecho da BR-304. A linha Santo Antônio também fará ligação direta para a igreja, sem passar pelo Centro da cidade.



Já as linhas que operam na região do Grande Alto de São Manoel (Vingt Rosado, Nova Vida, Planalto e Odete Rosado) seguirão o trajeto normal até o Centro e, em seguida, farão o percurso da linha Abolição. Passarão por pontos como a Cobal, Praça dos Hospitais, Colégio Diocesano Santa Luzia, Escola Estadual Jerônimo Rosado, até chegar ao local de saída da procissão.



No caso das linhas Sumaré/Bom Jesus, o percurso será feito em direção ao bairro Boa Vista, seguindo direto para o bairro Abolição II, sem passagem pelo Centro. Da mesma forma a linha do Aeroporto, Abolição/Santa Delmira e Abolição V, que, após realizar o itinerário do normal nos bairros de origem, seguirá com destino à igreja.







Volta aos bairros

Para o retorno dos fiéis aos bairros, os ônibus seguirão esquema semelhante a edições anteriores. Ao final da procissão, os ônibus das linhas Nova Vida, Vingt Rosado, Sumaré/Bom Jesus, Odete Rosado e Planalto sairão do Terminal Carcará. Já as linhas Abolição V, Abolição/Santa Delmira, Santo Antônio, Nova Mossoró e Aeroporto seguirão a partir do Terminal do Hotel Caraúbas. O serviço funcionará até às 22h.







Parceria

A operação especial para a procissão de Santa Luzia foi definida a partir de parceria entre a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), e a concessionária do transporte público local, Cidade do Sol.



“Sabemos o quanto o momento é especial para a cidade”, frisa o diretor da Cidade do Sol, Waldemar Araújo. “Entendemos o quanto o transporte público se faz necessário à participação da população na procissão. Por isso, além de preparar uma operação especial para a data, também estará sendo praticada uma tarifa diferenciada, no valor de R$ 3. O ônibus, mais uma vez, cumprirá seu papel social nessa data tão simbólica para o povo mossoroense”, acrescenta.