[COLUNA ESPLANADA] Jaques Wagner pode ser indicado como conselheiro especial de Lula

[COLUNA ESPLANADA] O senador Jaques Wagner foi a principal voz a defender a antecipação do anúncio de ministros. Um dos poucos petistas a quem Lula da Silva dá ouvidos, o baiano insistia nos últimos dias que esperar a diplomação poderia trazer prejuízo irreversível à PEC e à pacificação das Forças Armadas. O Barba o ouviu e soltou quatro nomes, já notórios. Agora, quer anunciar o restante em bloco. Cresce entre os petistas o nome de Wagner como um dos principais cargos do futuro ministério do Governo. Ele pode aparecer como um conselheiro especial dentro do Palácio do Planalto. Aquele vizinho de porta que Lula vai ouvir para decisões difíceis, e com quem vai tomar café diariamente.

BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2022 - Nº 3511

Il Consigliere

Nova geração

Sempre criticado por não investir na renovação de seus quadros – lula da Silva, em especial, é ironizado até entre as hostes por não incentivar a ascensão de um novo líder petista – o PT passou a dar mais atenção às hostes. Do Espírito Santo, a novidade é Jack Rocha, que tornou-se a primeira mulher negra a ser eleita deputada federal pelo Estado. Fã de Benedita da Silva, em quem se espelhou, Jack chamou a atenção do Barba, que a convidou para compor o grupo temático da de Indústria e Economia Solidária.

Outra opção

Só cresce a fila da sucessão de Arthur Lira (PP-AL) à Presidência da Câmara. O deputado federal Hugo Leal (RJ) ganhou o aval do presidente do partido, Gilberto Kassab, para se lançar. Leal foi presidente da Comissão de Orçamento Geral da União em 2021 e abriu muitas portas numa frente suprapartidária. Vai para a disputa futura com uma boa lista de quem ajudou. A conferir se a turma vai se lembrar.

Nossa rua, Nossa casa

Em uma década, a população em situação de rua do Brasil cresceu 211%! O incremento foi maior do que o índice de crescimento da população brasileira na última década (de apenas 11% entre 2011 e 2021) segundo o IBGE. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), divulgados no estudo preliminar “Estimativa da População em Situação de Rua no Brasil (2012-2022)”. Somente de 2019 a 2022, O País atingiu a marca de 281.472 pessoas morando na rua.





Perigo mora ao lado

A maior preocupação da segurança de Lula da Silva não tem sido os protestos por onde o petista passa, mas a proximidade de bolsonaristas hospedados no mesmo hotel que ele. Sim, dentro do hotel e bem perto dele. Os seguranças passaram a rondar os corredores do andar, e há sempre dois na porta da suíte presidencial. O clima, por vezes, é hostil. Vestidos com camisetas verde e amarela, a todo momento entram e saem do prédio resmungando contra a imprensa e gravando vídeos.

Risco de apagão

Há meses, a Fundação Nacional do Índio – que nesse Governo se resumiu a defender fazendeiros contra os nativos – segura um simples parecer para aval à Coelba, companhia de energia da Bahia, para retomar obras de melhoramentos da rede de energia da Aldeia Xandó, em Caraíva (BA). O documento já foi encaminhando pelo Ministério do Meio Ambiente, alegando que não é necessidade de licença ambiental para as obras. A vila turística sofre todo fim de ano com falta de luz.

ESPLANADEIRA

