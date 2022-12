Secretários vão a Câmara e o prefeito ao CDL defender o Mossoró Realiza

Na Câmara Municipal, será realizado Audiência Pública para discutir as obras e as operações crédito necessários para realiza-las. No CDL, o prefeito Allyson Bezerra vai conversar com os empresários da construção civil e também do comércio sobre a importância dos investimentos para o crescimento social e econômico de Mossoró. Obras como o Hospital Municipal, construção de 15 escolas e um Centro de capacitação profissional, duplicação da Av. Francisco Mota, investir no desenvolvimento rural, além de despoluir e urbanizar o rio Mossoró, estão entre as obras mais cobradas pela população da gestão municipal.

Nesta sexta-feira, em dois momentos, na Câmara Municipal e no auditório do CDL, o prefeito de Mossoró e secretários, vão detalhar as obras públicas que o povo de Mossoró e como pretende construí-las e colocá-las em funcionamento com recursos próprios, federais e de operações crédito.



Na Câmara Municipal, o vereador presidente da casa Lawrence Amorim, agendou audiência pública para a manhã desta sexta-feira, com transmissão ao vivo pelos canais da TV Câmara. O secretário Kadson Eduardo, na ocasião, vai detalhar as obras, os valores e com que recursos vão executá-las.

Já à tarde, o prefeito Allyson Bezerra vai se encontrar com a classe empresarial e também do comércio, provavelmente no Auditório do CDL, para fazer o mesmo. “São obras fundamentais a vida que foram negligenciadas ao longo de décadas e que precisam e serão feitas”, assegura Allyson.

Destaca-se construção de 15 escolas e um centro de capacitação profissional, investimentos muito importantes em benefício de quem mora na zona rural, duplicação das pontes da Av Presidente Dutra, investimentos em drenagem, na limpeza e urbanização do Rio Mossoró.

O prefeito acrescenta a construção do trecho interligando as BRs 110 com a 304, saída de Mossoró com destino a Fortaleza, orçada em mais de R$ 40 milhões e que será financiada pelo Governo Federal. Destaca como urgente a duplicação da Av. Francisco Mota, no Grande Alto São Manoel.

Acredita a importância do hospital municipal, da construção das unidades de saúde na zona rural e também de UBS na zona urbana. Destaca, ainda, a construção de sete pórticos temáticos nas estradas de Mossoró, homenageando setores da economia local, com o sal e a cultura.

Os representantes do comércio e da indústria já anteciparam que são simpáticos as propostas apresentadas no programa Mossoró Realiza, apresentado semana passada pelo prefeito Allyson Bezerra e secretários no Teatro Municipal. Acreditam que vai gerar emprego e renda.

Nesta sexta-feira, 16, o prefeito busca apoio dos seguimentos da construção civil e do comércio para tocar em diante os projetos que ele acredita que vai dá início a transformação de Mossoró, município que o Estado e a União tem um débito gigante com obras públicas.

Basta observar que a BR 304 não é duplicada, que a BR 437 não foi feita, que o Complexo Viário não foi iluminado, que precisa construir delegacias, construir um novo Hospital Regional em tamanho adequado, construir novos batalhões, em tamanho e local adequado, construir escolas técnicas nas regiões Norte, Oeste e Sul de Mossoró, entre outros investimentos tão quanto necessárois.

Na Câmara Municipal, o secretário Kadson Eduardo, acompanhado com advogado Thiago Marques, vão expor em detalhes aos vereadores a população a necessidade de cada obra, a origem dos recursos, enfatizando que a Prefeitura de Mossoró conseguiu um feito inédito, que foi ficar adimplente perante aos órgãos de fiscalização e hoje ser conceito A no Banco Central, ou seja, tem total capacidade de fazer operações de crédito no valor desejado para as obras que a população precisa, como hospital municipal e limpeza e urbanização do rio Mossoró.