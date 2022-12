Preço da cesta básica apresentou redução em Mossoró, no mês de novembro. O dado consta na pesquisa realizada pelo projeto de extensão “Índice Cesta Básica Essencial”, desenvolvido pelo Laboratório de Engenharia Econômica (LECON) da Ufersa, em três cidades. Em Mossoró, observou-se uma redução de -3,32% em relação ao mês de outubro deste ano, chegando no mês de novembro ao valor médio de R$ 493,48. Os itens que tiveram maiores reduções foram tomate (-17,6%), pão (-5,1%) e margarina (-4,9%). Quando a pesquisa leva em consideração a análise por zonas administrativas da cidade, a Zona Sul é a que apresentou a maior média de valor de CBEI em novembro, fechando o mês em R$ 531,68, enquanto na Zona Oeste, com o menor valor, custa em média R$ 469,78. O levantamento em Mossoró é realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDIT/PMM).