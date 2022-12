Verão de 2022 começa nesta quarta; temperaturas médias podem ultrapassar os 35°C em Mossoró .

O verão no hemisfério sul começa oficialmente nesta quarta-feira (21), às 18h48, com previsão de temperaturas médias podendo ultrapassar os 35°C em Mossoró, Pau dos Ferros e região do Seridó. No estado, a temperatura média poderá atingir 26,4°C.

Com relação as chuvas, a previsão é de volumes de normal a acima do normal, durante a estação, que antecede o período chuvoso no interior do Rio Grande do Norte.

Os dados são do Sistema de Monitoramento Hidrometereológico da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn). Na capital potiguar, de acordo com as análises, a previsão é de chuvas com volumes médios em torno de 34,5 milímetros (mm) e no estado a chuva média esperada é de 20mm no período.

As condições termodinâmicas dos oceanos, com a presença do fenômeno La Ñina, são apontadas pelos pesquisadores como causas favoráveis a este cenário da estação, associadas ainda a atuação de sistemas meteorológicos.

“Os principais sistemas meteorológicos que atuam durante o verão são os vórtices ciclônicos de ar superior (VCANS), e restos de Frentes Frias, que por serem sistemas transientes, são de difícil previsibilidade tanto no período, como local de ocorrência”, diz o chefe do setor na Emparn, Gilmar Bristot.

Bristot explica que a “manutenção do fenômeno La Ñina, que provoca o esfriamento das águas do oceano Pacífico e o aquecimento das águas da bacia do oceano Atlântico Sul favorecem o deslocamento e a chegada da Zona de Convergência Intertropical sobre a região Nordeste”.

Para o próximo final de semana que ocorrerá o feriado do Natal, a previsão é de céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, no sábado (24) e no domingo (25), além do céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, há possibilidade de pancadas de chuva na região do Alto Oeste Potiguar.

REUNIÃO DE ANÁLISE E PREVISÃO CLIMÁTICA

Até o final deste mês ocorrerá mais uma Reunião de Análise e Previsão Climática para o Norte do Nordeste do Brasil com pesquisadores e especialistas de centros estaduais de meteorologia do Norte/Nordeste e outras instituições para abordar o prognóstico do tempo e clima para 2023.

“Em dezembro vamos participar da reunião coordenada pela Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA/PB) e em janeiro, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Em fevereiro deveremos anunciar a previsão para quadra chuvosa de 2023 no RN”, comentou Bristot.

Previsão dia a dia

20/12/22 - terça-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

21/12/22 - quarta-feira - Céu parcialmente nublado a claro, com possibilidade de precipitação, no Vale do Açu, Agreste e Litoral.

22/12/22 - quinta-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões.

23/12/22 - sexta-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões.

24/12/22 - sábado - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

25/12/22 - domingo - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuva no Alto Oeste.