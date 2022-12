Justiça prende traficante que tomou casa de aposentada por dívida de drogas do neto

Policiais civis da 4ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) Pau dos Ferros, com apoio da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), deram cumprimento, nesta quarta-feira (21), a dois mandados de busca e apreensão em residências ligadas ao investigado Jair Hermínio de Siqueira Júnior, 32 anos, investigado por tráfico. Na ocasião, foram apreendidos apetrechos utilizados no tráfico de drogas, substâncias entorpecentes e balança de precisão, sendo o investigado autuado em flagrante delito.

As investigações da Polícia Civil tiveram início há duas semanas, após a notícia de que o investigado teria pressionado uma idosa a pagar R$16.000,00 (dezesseis mil), referente à dívida de droga contraída pelo neto, usuário de entorpecentes. O investigado também teria pressionado a idosa em outros momentos, oportunidade em que realizou um empréstimo e transferiu a propriedade de um imóvel (casa) para pagar a dívida.

Os mandados de prisão foram expedidos pela 3ª Vara da Comarca de Pau dos Ferros, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN). Jair Hermínio foi conduzido até a delegacia e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.