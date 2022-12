Melhores séries com apostas e jogos de cassino

É fato que as apostas e os cassinos são fonte de inspiração para muitos criadores de séries de TV - seja como tema principal da produção, seja como uma cena na qual os protagonistas jogam e se divertem.

Encontre a sua sorte com o play-jetx.com!

Mas você sabe quais são as séries que abordam, de algum modo, apostas e jogos de cassino? Confira a nossa lista a seguir, temos certeza de que você irá se surpreender!

Peaky Blinders

Uma das séries mais populares e aclamadas dos últimos anos, Peaky Blinders conta a história da família de ciganos Shelby, de Birmingham, na Inglaterra, que começa a se erguer com serviços de apostas em corridas de cavalo.

Sob o comando de Thomas Shelby, a família cresceu financeiramente com apostas ilegais, enganando apostadores e casas licenciadas. Com o passar do tempo, a riqueza e o poder dos Shelby expandiram. A trama é inteligente, com reviravoltas e estratégias para manter o negócio lucrativo em pé.

High Stakes Poker

O High Stakes Poker é uma série estadunidense focada em poker, na versão No Limit Texas Hold’em. A produção estreou em 2006 e está na 9ª temporada. A série cobre a vida de grandes nomes do poker. A 10ª temporada já foi confirmada para 2023. A última temporada de High Stakes Poker contou com a participação de Daniel Negreanu, jogador profissional de poker natural do Canadá.

A série é uma excelente oportunidade para quem gosta do jogo de cartas e quer aprender regras e estratégias assistindo aos melhores jogadores do mundo. O drama sai da ficção e foca na realidade dos jogadores.

Tilt

Lançada em 2005, Tilt foi uma série transmitida pela ESPN, nos Estados Unidos, que apresentava os jogadores de poker durante o World Series of Poker (WSOP), o maior campeonato do mundo do esporte.

Em apenas 9 episódios, o público pode conferir como acontece o WSOP e ver mais de perto a performance dos participantes, além de ser introduzido a grandes nomes do poker.

Lucky Man

Lucky Man é uma série sobre a vida de Harry Clayton, detetive de homicídios com problemas de vício em apostas. Na trama, Clayton não está no melhor momento de sua carreira e é abandonado pela família.

Ainda, o detetive possui uma dívida com criminosos que não tem como pagar. Neste meio tempo, conhece uma mulher misteriosa que o presenteia com um bracelete capaz de mudar a sorte.

Ao longo das 3 temporadas, você descobrirá o que ele decidiu fazer com a pulseira mágica recebida. Você tem um palpite?

Conclusão

As apostas e os jogos de cassino rendem boas histórias para a gente acompanhar. Independentemente de serem reais ou fantasiosas, as séries de TV podem ajudá-lo a entender mais sobre o funcionamento de alguns jogos de cassino online e a elaborar estratégias para colocar em prática o aprendizado adquirido.

E aí, gostou das dicas? Escolha sua série sobre o assunto favorita, aperte o play e comece a se divertir!