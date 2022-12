GCM reforça proibição de uso de fogos ruídos; multa por descuprimento da medida é R$ 1000

GCM reforça sobre proibição de uso de fogos ruídos; multa por descuprimento da medida é R$ 1000. Além da multa, acontece a apreensão do material e custeio dos danos provocados pelo ato em casos de acidentes. Em caso de reincidência no período de 30 dias, a multa é cobrada em dobro. O secretário de Segurança de Mossoró, Cledinilson Morais, diz que a guarda municipal pode ser acionada a qualquer momento, inclusive, durante a madrugada. As denúncias em caso de descumprimento da lei municipal poderão ser feitas através do CIOTS. A população pode entrar em contato com as equipes de fiscalização por meio do número 153, a ligação é gratuita.

Com a aproximação das festas de fim de ano, a Guarda Civil Municipal reforça a população sobre a Lei nº 3.492/2022, que dispõe sobre a proibição da soltura de fogos ruidosos no âmbito do município de Mossoró.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem) trabalha a cultura do respeito como papel fundamental para o cumprimento da medida.

A Guarda Civil Municipal lembra que o não cumprimento das determinações expressas na lei implicará em penalidades no valor de 1.000,00 (mil reais), além da apreensão do material e custeio dos danos provocados pelo ato em casos de acidentes. Lembra ainda que a reincidência no período de 30 dias, a multa será cobrada em dobro.

Segundo o secretário de Segurança, Cledinilson Morais, as equipes da Guarda Municipal poderão ser acionadas em qualquer horário, inclusive na madrugada. “A GCM continua atenta à fiscalização. É importante nesse momento a conscientização de todos. Temos uma lei que proíbe a soltura de fogos ruidosos, portanto, todos devem cumprir a medida. Nossas equipes estarão 24h na fiscalização”, disse.

As denúncias em caso de descumprimento da lei municipal poderão ser feitas através do Centro Integrado de Operações de Trânsito e Segurança Pública (CIOTS). A população pode entrar em contato com as equipes de fiscalização por meio do número 153, a ligação é gratuita.